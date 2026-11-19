Ministerul Finanțelor a acoperit, până la data de 10 noiembrie, 87% din necesarul net de finanțare al Guvernului din acest an, conform celor mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor, consultate de CursDeGuvernare.ro . Asta înseamnă că Guvernul a împrumutat, de pe piețele interne și externe, 231,8 miliarde de lei.

Situația s-a îmbunătățit semnificativ față de data de 12 octombrie, când Trezoreria reușise să acopere doar 70% din necesarul de 265 de miliarde de lei al anului 2026, în special grație împrumutului extern, din debut de noiembrie, de 4,5 miliarde de euro.

Amintim că finanțarea a fost grevată puternic în acest an atât de șocurile externe (războiul din Golf) cât și de criza politică internă prelungită, care nu a permis ieșirea pe piețele externe a Ministerului de Finanțe. Împrumutul externe din noiembrie a venit de altfel abia după învestirea noului cabinet.

Notă: Necesarul de finanțare e compus din deficitul bugetar și sumele necesare pentru rostogolirea datoriei ce ajunge la scadență într-un an calendaristic și deci trebuie plătită din noi împrumuturi. Necesarul net este diferit de necesarul brut de finanțare, neincluzând de exemplu operațiunile de management aferente datoriei publice (răscumpărări de titluri, preschimbări, etc.).

Împărțirea împrumuturilor: cât de pe extern, cât de pe intern

Statul a accelerat și împrumuturile pe piața internă, în urma detensionării crizei guvernamentale și politice. Cabinetul Niculescu a împrumutat 19,1 miliarde de lei pe piața internă între 12 octombrie și 10 noiembrie, precum și 305 milioane de euro prin două plasamente private externe.

Împărțirea împrumuturilor realizate de Finanțe, în primele 10 luni și 10 zile din acest an, este următoarea: 150,20 miliarde de lei luate de pe piețele interne și 81,81 miliarde de lei luate de pe piețele externe (+27,83 mld. lei față de 12 octombrie).

În acest an, Ministerul Finanțelor s-a împrumutat mai mult de pe piața internă. Prelungirea crizei politice a limitat fereastra în care România a putut pe piețele externe în condiții favorabile. Până acum, România a atras 9,2 miliarde de euro de pe piețele internaționale, prin emisiuni în euro și dolari, la care se adaugă 2,2 miliarde de euro prin plasamente private externe (pe lângă 11,5 mld. lei prin plasamente private interne).

Notă: Plasamentele private sunt împrumuturi luate de pe piața internă și externă de finanțare care implică negocieri mai discrete cu băncile și finanțatorii mari ai României. Spre deosebire de acestea, emisiunile obișnuite de eurobonduri presupun atragerea finanțării de pe piețele internaționale de capital, de regulă prin intermediul unor bănci de investiții care organizează subscrierea obligațiunilor de către un număr mai mare de investitori.

Un an complicat: Finanțele au realizat doar două împrumuturi extern în acest an, dar au compensat cu plasamentele private. Primul împrumut extern a fost fix înainte de declanșarea războiului din Iran

Amintim că aproximativ o treime din împrumuturile totale contractate în acest an au fost însă atrase în primele 2 luni ale acestui an, înainte de declanșarea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, declanșat în 28 februarie. Ulterior, din cauza tensionării piețelor financiare, datorată războiului, lunile martie și aprilie au fost dificile pentru Ministerul Finanțelor, în care a împrumutat mai puțin de pe piața primară internă – unde marii actori sunt băncile și fondurile de pensii – decât de la populație. De la populație, Trezoreria a împrumutat în martie și aprilie 8,42 miliarde de lei, iar din piața primară sub 6 miliarde de lei.

Per total, după primul trimestru din an, Finanțele realizaseră împrumuturi de 85,41 miliarde de lei, iar marele noroc al Ministerului de Finanțe a fost că primul împrumut de pe piețele externe, prin care a împrumutat 4,7 miliarde de euro (3 mld. euro și 2 mld. dolari), a avut loc cu doar câteva zile înainte de debutul războiului – care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, la creșterea prețurilor internaționale ale petrolului și la volatilitate puternică pe piețele financiare, inclusiv la creșterea dobânzilor suverane ale României.

Notă: În martie, Finanțele au avut 8 licitații ratate complet, iar în aprilie 3 ratate complet și multe licitații cu cerere foarte mică.

De notat totuși că un deficit bugetar sau per total necesarul de finanțare al României (care include și sumele necesare rostogolirii datoriei care ajunge la scadentă într-un an calendaristic) nu poate rămâne fără finanțare într-o țară UE, altfel riscându-se incapacitatea de plată, motiv pentru care instituțiile financiare, Finanțele și BNR-ul conlucrează pentru asigurarea finanțărilor necesare tuturor plăților antamate prin buget.

Mugur Isărescu: Importanța asigurării finanțării României e deseori subestimată – prioritatea Guvernului trebuie să fie consolidarea credibilității țării

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a arătat la rândul său către importanța asigurării finanțării României, despre care a spus recent că este deseori subestimată. Isărescu a afirmat luni, la prezentarea Raportului asupra inflației, că prioritatea Guvernului trebuie să fie consolidarea credibilității țării, menținerea unui buget sănătos și a unor relații bune cu agențiile de rating, nu căutarea unor soluții miraculoase, precum apelarea la Fondul Monetar Internațional.

„Să ieșim în primăvară cu capul sus, cu finanțare, pentru că am văzut că este deseori subestimată problema finanțării. Ca și cum face cineva așa (pocnește din degete – n.r.) și aduce bani în țară. Se caută și soluții din acestea miraculoase: «Să vină Fondul». Avem 60 de miliarde rezervă (valutară). Să ne mai crească? De ce? Avem nevoie de credibilitate, buget sănătos, relații bune cu agențiile de rating”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul BNR a arătat că România a făcut deja o serie de pași pentru recâștigarea încrederii piețelor, respectiv menținerea ratingului de țară, formarea unui guvern și depășirea crizei politice, prima revizuire a bugetului și revenirea pe piețele de capital.

„Deci cam trei puncte s-au îndeplinit. S-a menținut ratingul, avem un guvern, deci s-a rezolvat criza politică, s-a făcut o primă revizuire a bugetului și ieșirea pe piețele de capital. Mai avem cel puțin trei: să atingem ținta în decembrie, să facem bugetul pe anul următor și să ieșim în continuare pe piețele de capital, să ne menținem ratingul”, a spus guvernatorul.

Isărescu a subliniat că necesarul de finanțare al țării trebuie acoperit prin atragerea investițiilor străine, utilizarea într-o măsură mai mare a fondurilor europene și împrumuturi de pe piețele de capital.

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