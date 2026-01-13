Salrom depune la CE un proiect de reciclare a grafitului, în valoare de 180 mil. euro, în completarea celor de extracție și prelucrare. Compania vrea să devină „un pol strategic al economiei circulare în UE”

Societatea Națională a Sării, Salrom, a depus marți un nou proiect, în cadrul apelului UE „Strategic projects under the Critical Raw Materials Act (CRMA), Version 1.1”, în valoare de 180 mil. euro, dedicat reciclării și valorificării haldelor istorice de steril și a fluxurilor secundare rezultate din exploatarea și procesarea șisturilor grafitoase din perimetrul Baia de Fier, județul Gorj.

Proiectul de reciclare vine în completarea precedentelor două, de extragere și valorificare a grafitului. Cele trei proiecte elaborate și depuse de către Salrom se ridică la suma totală de 628 de milioane de euro.

Salrom a transmis marți Comisiei Europene proiectul strategic „Tailings-to-Green Baia de Fier – Recycling and Valorisation of Mining Tailings for Renewable Infrastructure” („De la deșeuri miniere la energie verde la Baia de Fier – reciclarea și valorificarea haldelor miniere pentru infrastructură regenerabilă”).

„Prin această investiție a Salrom, Baia de Fier devine un pol strategic al economiei circulare în Uniunea Europeană, demonstrând integrarea completă a lanțului valoric – de la exploatare și procesare, la reciclare și re-introducere în circuitul economic a materialelor critice. Proiectul răspunde direct obiectivelor CRMA privind creșterea securității aprovizionării UE cu materii prime strategice, reducerea dependenței de importuri și diminuarea pasivelor de mediu generate de activitățile miniere istorice”, se arată într-un comunicat transmis de companie.

Configurația propusă se bazează pe utilizarea exclusivă a materiilor prime secundare din UE, pe sisteme cu circuit închis de apă, control avansat al emisiilor și management responsabil al reziduurilor, în deplină conformitate cu principiile DNSH și cerințele ESG.

O parte semnificativă a grafitului recuperat va fi destinată aplicațiilor din economia verde și infrastructura energetică, în timp ce fracțiile minerale vor fi valorificate ca produse funcționale pentru lucrări civile și proiecte de energie regenerabilă, susține compania.

Ansamblu industrial integrat cu obiectivul de a acoperi întregul lanț valoric al grafitului: extragere, procesare și reciclare

Compania susține că ăroiectul „Tailings-to-Green Baia de Fier – Recycling and Valorisation of Mining Tailings for Renewable Infrastructure” a fost conceput ca parte a unui ansamblu industrial integrat, cu obiectivul de a acoperi întregul lanț valoric al grafitului în Uniunea Europeană.

Inițiativa de reciclare completează proiectul de extracție de grafit, care a obținut statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene în anul 2025, precum și proiectul de procesare a grafitului, depus de SNS S.A. la finalul anului 2025 în cadrul apelurilor CRMA.

„Împreună, cele trei proiecte formează un sistem coerent și interdependent – extragere, procesare și reciclare – care maximizează utilizarea resurselor, închide buclele de material, reduce pierderile și pasivele de mediu și consolidează securitatea aprovizionării UE cu materii prime strategice. Acest caracter integrat conferă proiectului de reciclare o valoare strategică suplimentară la nivel european, demonstrând capacitatea României de a dezvolta lanțuri industriale complete, reziliente și conforme cu obiectivele CRMA și ale tranziției verzi”, arată compania.

Reamintim că, Salrom are un prim proiect aprobat și inclus în lista celor 47 de proiecte declarate de nivel strategic de către Comisia Europeană, la primul Apel lansat. Primul proiect implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută (șisturile grafitoase) în grafit de înaltă puritate esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Suma solicitată și aprobată – 198.306.135 de euro.

Un al doilea proiect depus la finalul anului 2025, în valoare de 250 de milioane euro, destinat procesării superioare a șisturilor grafitoase este în proces de evaluare de către Comisia Europeană.

***