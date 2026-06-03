Salonul internațional de carte Bookfest s-a deschis oficial miercuri, 3 iunie – Bulgaria, invitată de onoare – Primarul general Ciprian Ciucu anunță o strategie culturală pentru București

Târgul de carte Bookfest 2026 a fost deschis oficial miercuri, 3 iunie, având ca invitat de onoare Bulgaria, iar ambasadorul acestei țări, Radko Vlaykov a susținut o intervenție legată de legăturile culturale și istorice cu România. La deschidere au vorbit și Ministrul Culturii Demeter Andras și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Ambasadorul Bulgariei a menționat că „invitația la târg este un semn al ospitalității de secole față de Bulgaria și oamenii de cultură bulgari. Este o ospitalitate seculară, în secolul XIX foarte mulți bulgari au trăit, muncit aici și au pregătit revoluția pentru eliberarea Bulgariei”. Acesta a mai subliniat că este încrezător în viitorul cărții pe hârtie: „își va relua locul în vieție noastre”.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că se pregătește împreună cu ARCUB o strategie culturală pentru București la care vor fi invitați cu siguranță să participe și editorii de carte.

Bookfest se desfășoară în perioada 3-7 iunie la Romexpo, Pavilionul B2 și accesul pentru public este este gratuit.

Vizitatorii vor avea parte și de întâlniri cu cei mai îndrăgiți autori români, mese rotunde dedicate culturii scrise, proiecții de filme, numeroase activități interactive dar și reduceri spectaculoase la cele mai noi volume ale editurilor participante.

Peste 150 de expozanți din întreaga țară, alături de institute culturale cu reprezentanțe la București, îi vor întâmpina pe vizitatori zilnic, în cele cinci zile de sărbătoare a cărții, programul de acces pentru public fiind următorul:

Miercuri, 3 iunie: 10.00 – 20.00;

Joi, 4 iunie: 10.00 – 20.00;

Vineri, 5 iunie: 10.00 – 21.00;

Sâmbătă, 6 iunie: 10.00 – 21.00;

Duminică, 7 iunie: 10.00 – 20.00.

La eveniment se vor prezenta a𝐩𝐫𝐨𝐚𝐩𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞, 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐮𝐫𝐢 𝐧𝐨i și vor avea loc p𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟐𝟓𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚̆𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞, 𝐝𝐞𝐳𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨r. 𝐁𝐮𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐎𝐧𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐟𝐞𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟔.

CursDeGuvernare este prezent la Bookfest la standul E31 unde este prezentată întreaga colecție a revistei CRONICILE Curs De Guvernare, inclusiv cel mai recent număr, nr. 70.

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