Salariul minim pe economie ar putea crește la 4.325 lei, de la 1 iulie – proiectul, discutat în ședința Guvernului

Executivul a dezbătut joi, în primă lectură, un proiect de HG pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Acesta ar urma să fie majorat la 4.325 de lei lunar, de la 4.050 lei, începând cu data de 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat în forma discutată joi.

Un număr de 1.759.027 salariați ar urma să beneficieze de măsură. Nivelul salariului minim brut la 4.325 lei lunar a fost stabilit în urma consultărilor din cadrul ședințelor Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social de la finalul anului 2025.

Reamintim că Executivul a decis în decembrie 2025, prin așa-numita ordonanță trenuleț, că majorarea salariului minim brut garantat pe economie se va face de la 1 iulie 2026 și va fi corelată cu o reducere de 100 de lei, de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile.

Actul normativ care prevede majorarea salariului minim brut ar putea fi aprobat în cel mult două săptămâni, astfel încât să intre în vigoare la termenul stabilit de coaliţie la finalul anului trecut, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

„Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea nelinişte în rândul lucrătorilor şi impredictibilitate în economie în general. Chiar în şedinţa de Guvern de astăzi, la care n-am participat pentru că eram aici (la Satu Mare – n.red.), dar a participat un secretar de stat, am avut o primă lectură a legislaţiei prin care se creşte salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliţie la sfârşitul anului trecut să avem creşterea salariului minim”, a declarat ministrul, citat de Agerpres.

Oficial, Guvernul nu a anunțat valoarea, nici acum și nici după consultările tripartite ce au avut loc în decembrie.

Amânarea majorării până la jumătatea anului a fost solicitată d epatronate, care au invocat problemele cu care se confruntă și piața muncii în contracție.

