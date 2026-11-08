Salariul mediu net din Bulgaria l-a depășit pe cel din România, începând cu T2: Datorită deficitului mic, vecinii au avut spațiu fiscal pentru scăderea taxelor pe muncă

Salariul mediu net pe economie din Bulgaria l-a depășit pe cel din România, încă din al doilea trimestru din acest, deși brut din țara noastră rămâne superior celui de la sudul Dunării.

Răsturnarea ar putea fi temporară, menționa în septembrie deputatul bulgar Vladislav Panev, dacă țara se continua cu într-un comentariu preluat de publicația Mediapol.

Bulgaria se lăuda în septembrie că are, pentru prima dată în istoria sa, un salariu mediu net (după impozitare) mai mare decât al tuturor vecinilor săi:

Bulgaria: aproximativ 1.120 EUR (date oficiale ale institutului lor de statisctică)

România: circa 1.099 EUR (date oficiale ale INS)

Grecia: 1.007 EUR (date conform modelului OCDE pentru anul 2026)

Serbia: 830 EUR

Macedonia de Nord: 680 EUR

Turcia: 600 EUR

Impozitul unic de 10% din Bulgaria generează diferența

1. Diferența dintre ierarhia salariilor brute și a celor nete provine din taxarea diferită a muncii – Bulgaria se află pe primul loc în ceea ce privește venitul net, datorită celui mai mic impozit unic, de numai 10%, cu mult sub cel din țara noastră și Grecia, explică deputatul Panev.

În luna iulie, salariul mediu brut din România era de 1.853 de euro, în timp ce același venit se situa în Bulgaria la doar 1.421 euro în luna iunie și la 1.444 euro media Trimestrului II.

2. Neavând dezechilibrele macro-financiare ale României, remunerațiile din țara vecină au înregistrat un avans de 10%, iar majorarea salariilor a depășit ritmul de creștere al productivității. Produsul intern brut (PIB brut) pe cap de locuitor este inferior celui din Grecia și România.

Bulgaria ocupa ultima poziție din UE, în 2025, cu 17.500 euro per capita, cu 10% sub valoarea PIB/locuitor din România – 19.363 euro, penultimul loc din clasamentul european. Valoarea este cu 10% mai mică decât cea înregistrată de România, care depășește puțin pragul de 20.000 de euro și ocupă penultimul loc.

Deocamdată, arată un studiu realizat de Blocul Național Sindical (BNS), România mai are un avans minor la salariul minim net – circa 505 euro, față de 481 de euro în Bulgaria, dar acesta s-ar utea reduce aproape la zero în 2027, dacă nu se majorează acest venit al celor mai săraci lucrători.

Avertismentul deputatul Panev: ”Să nu ajungem ca România, unde salariile „au intrat direct în congelator”!”

Deputatul bulgar atrage atenția că situația s-ar putea schimba, dacă nu se va continua gestionarea fondurilor publice, astfel încât Bulgaria să ajungă și ea la măsuri de austeritate:

„În plus, ambele țări (România și Grecia – nred.) trec printr-o criză de curățare, spre care ne îndreptăm și noi, dar încă nu am ajuns acolo. Această situație se poate dovedi temporară din mai multe motive. Una dintre ele este dacă continuăm să gestionăm în mod iresponsabil finanțele publice. Și, de exemplu, veniturile din administrația publică să le depășească pe cele din sectorul privat.

Atunci, la un moment dat, va fi necesar să «strângem cureaua». (…) Produsul nostru intern brut pe cap de locuitor este încă mai mic atât decât cel al Greciei, cât și decât cel al României. Așadar, ne putem aștepta la o oarecare încetinire (a creșterii salariilor – n.red.), ceea ce nu înseamnă că vom pierde primul loc, întrucât în România nu este vorba de o încetinire, ci au intrat direct în „congelator”, scrie deputatul”, avertiza Vladislav Panev.

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