Guvernul a aprobat vineri indexarea cu 6,5% a salariilor la Transgaz și Transelectrica, printr-un memorandum ce nu a figurat pe ordinea de zi a executivului și nici pe lista actelor aprobate, scrie TVR Info.

El figurează însă într-un punct de vedere transmis TVR ce conține lista documentelor aprobate în ședință și în care se precizează că memorandumul are caracter confidențial.

Măsura ar urma să se aplice din 2027, exclusiv personalului operațional, potrivit unor surse guvernamental și va fi acoperită din fondurile proprii ale companiilor.

Potrivit bugetelor aprobate la începutul anului, câștigul salarial mediu brut lunar prevăzut este de 14.176 de lei la Transgaz și de 16.278 de lei la Transelectrica.

Indexarea se produce înainte de reformarea instituțiilor și a companiilor de stat, care se va face până la 1 martie, pe baza unui plan ce va fi elaborat de un Comitet interministerial coordonat de Marian Neacșu, vicepremier.

Indexarea, conform contractelor colective de muncă

Demersul a fost inițiat la sfârșitul lunii februarie. Companiile au cerut indexarea salariilor în baza contractelor colective de muncă, iar la aprobarea măsurii a fost luat în calcul și profitul acestora.

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a declarat că societățile listate la bursă cu capital majoritar de stat au solicitat Guvernului aprobarea indexării cu rata inflației de 6,5%.

El a precizat că directorii generali, directorii financiari și membrii consiliilor de administrație au contracte de mandat și nu beneficiază de indexare.

Analistul economic Alexandru Bodislav a explicat pentru TVR că astfel de solicitări sunt analizate în funcție de criterii de performanță, printre care eficiența și modul în care sunt conduse companiile. El a adăugat că și alte societăți care îndeplinesc criteriile au depus memorandumuri și așteaptă avizul Ministerului Finanțelor.

O majorare de 6,5% a fost aprobată și la Romgaz

În luna mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat o majorare de 6,5% și pentru angajații Romgaz.

Executivul a explicat atunci că măsura era necesară pentru a păstra angajații performanți, în contextul investițiilor majore pe care compania le are în plan.

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