Salariile dau semne de revenire, dar ritmul rămâne modest – Câștig salarial real de -2,7% în iulie, ultima lună cu inflație mare

Salariul mediu net a crescut în iulie cu 5,5%, la 5.820 de lei, însă „corectat” cu evoluția prețurilor, câștigul salarial real a fost negativ: -2,7%, potrivit datelor comunicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Corelând evoluțiile salariale cu numărul de angajați pe ramuri, datele arată că aproximativ 17% dintre angajații din România (873,1 mii persoane), aveau în iulie un câștig salarial negativ.

De notat însă este că inflația a scăzut semnificativ în august, la 6,2% față de 8,2% în iulie, ca urmare a efectului de bază (inflația a accelerat începând cu august 2025; prin urmare, datele se raportează din august la o bază mai mare, indicând un avans mai redus al prețurilor). Analiștii se așteaptă astfel ca puterea de cumpărare a salariilor să recupereze teren în a doua parte a anului, însă revenirea va fi modestă.

„În iulie, creșterea medie a salariului net a accelerat la 5,5%, de la 3,5% în iunie, ceea ce a dus media de la începutul anului la 3,9%. Accelerarea din iulie a determinat creșterea salariului net mediu la 5.820 de lei, de la 5.734 de lei, cel mai probabil ca efect indirect al majorării salariului minim în cursul lunii. Cu toate acestea, 2026 se conturează drept anul cu cea mai slabă creștere a salariilor din 2010 încoace, întrucât atât înghețarea salariilor din sectorul public, cât și slăbiciunea sectorului privat și-au pus amprenta asupra cererii și pieței muncii. Deși aceste presiuni adverse s-ar putea apropia de punctul maxim, o revenire convingătoare nu s-a conturat încă”, notează economiștii ING, Valentin Tătaru și Ștefan Poșea.

Evoluția câștigului salarial real este relevantă din perspectiva impactului său asupra consumului – până de curând principalul motor de creștere economică al României. Erodarea puterii de cumpărare pune presiune pe afacerile din comerț și implicit pe contribuția acestora la avansul PIB.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut în iulie 2026 cu 0,8% față de luna precedentă (serie ajustată), în timp ce, față de iulie 2025, a scăzut cu 6,1%. Procentul indică o ușoară corecție față de datele din iunie, care arătau o scădere anuală de 7,4%, confirmând ipoteza unei reveniri moderate a consumului în a doua parte a anului.

„Acesta este un început bun pentru trimestrul al treilea și confirmă ipoteza noastră că consumul ar putea să își revină moderat în a doua jumătate a anului”, a și punctat analistul BCR Vlad Ioniță, într-o notă transmisă investitorilor.

România traversează în prezent un proces de reechilibrare a surselor de creștere economică, de la consum către investiții, pe fondul deteriorării puterii de cumpărare în contextul creșterilor de taxe și a avansului prețurilor din ultimul an. De cealaltă parte, încheierea PNRR oferă un impuls suplimentar investițiilor.

Cele mai mari salarii din economie

Din datele INS mai reiese că cele mai mari salarii nete s-au înregistrat în activitățile de programare și consultanță IT (13.464 lei) și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (13.140 lei). La polul opus, cele mai mici valori au fost în alte activități de servicii (2.986 lei) și în pescuit și acvacultură (3.023 lei) — un decalaj de peste 4,5 ori între extreme.

Salariile din activitățile profesionale, științifice și tehnice au înregistrat cele mai mari creșteri din ultimul an, potrivit datelor INS. Veniturile din alte activități profesionale, științifice și tehnice au urcat cu 28,7% față de iulie 2025, iar cele din arhitectură și inginerie cu 25,2% — ritmuri de peste patru ori mai mari decât media pe economie, de 5,5%. Creșteri de peste 12% s-au înregistrat și în publicitate și relații publice, servicii de decontaminare, producția de calculatoare și electronice, industria auto și construcțiile speciale.

În sens opus, pescuitul și acvacultura a înregistrat cea mai mare scădere, de 14,1%, urmată de activitățile juridice și de contabilitate, cu un minus de 11,5%. Scăderi mai reduse au avut loc în activitățile sportive și recreative (-5,5%), producția cinematografică și TV (-4,9%) și telecomunicații (-3,8%), în timp ce în administrația publică salariile au rămas aproape neschimbate, cu un minus de 0,2%. Media pe economie s-a situat sub rata inflației, iar decalajele dintre ramuri reflectă o polarizare accentuată a evoluției salariale în ultimul an.

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