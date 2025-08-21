SAFE, programul de finanțare a apărării europene – motiv de dispută între Parlamentul European și Consiliul UE

Parlamentul European a decis să acționeze în justiție Consiliul UE, după ce a fost exclus din discuțiile privind regulamentul SAFE ( Security Action for Europe) – programul de împrumuturi pentru apărare. Nu este, însă, vorba de vreun blocaj, pentru că Legislativul european a solicitat, în cererea adresată Curții de Justiție a UE, menținerea efectelor actualului regulament până la adoptarea unuia nou.

În încercarea de a stimula industria europeană de apărare și de a încuraja statele membre ale UE să se reînarmeze, Comisia Europeană a activat o procedură de urgență pentru a ocoli Parlamentul, spre nemulțumirea eurodeputaților, scrie euractiv.com. „Parlamentul a depus astăzi (20 august, n.r.) o cerere la Curtea de Justiție pentru anularea regulamentului SAFE”, a declarat serviciul său de presă pentru Euractiv.

SAFE, un program de împrumuturi pentru apărare în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost propus în martie de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, pentru a stimula cheltuielile cât mai curând posibil. În mai, miniștrii UE au dat aprobarea finală, fără a consulta Parlamentul European. Optsprezece țări ale UE și-au exprimat până în prezent interesul oficial de a contracta împrumuturi pentru oferte în valoare de cel puțin 127 de miliarde de euro.

Pentru a ocoli aprobarea parlamentară, Ursula von der Leyen a invocat o parte din tratatele UE rezervată în mod normal pentru situații de urgență, cum ar fi pandemia de Covid-19, care accelerează procesul legislativ prin reducerea semnificativă a timpului de negociere al Parlamentului.

„Utilizarea articolului 122 pentru SAFE ca temei juridic a fost, în opinia Parlamentului, incorectă din punct de vedere procedural și pur și simplu inutilă. Aceasta subminează legitimitatea democratică în ochii publicului și nu există niciun parlament în lume care ar accepta acest lucru”, a declarat serviciul de presă al Parlamentului pentru Euractiv.

***