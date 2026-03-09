SAFE – blocat în Polonia de președintele Nawrocki. Ce opțiuni are țara care a obținut cea mai mare finanțare de la UE pentru industria de apărare

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki (foto), nu vrea să promulge proiectul de lege privind consolidarea industriei de apărare a țării sale prin programul european SAFE și propune, în schimb, finanțarea investițiilor din fonduri naționale. Acestă opțiune va fi discutată la nivel înalt, marți, când șeful statului se întâlnește cu premierul Donal Tusk, un susținător al SAFE, și cu guvernatorul Băncii Centrale, Adam Glapiski, scrie presa poloneză.

Karol Nawrocki are termen până pe 20 martie să decidă dacă va semna legislația de implementare a SAFE în Polonia, însă până acum atât el, cât și formațiunea conservatoare de opoziție care îl susține, PiS, s-au pronunțat împotrivă. PiS apreciază că SAFE ar împovăra Varșovia cu datorii, ar limita achizițiile de arme de la cel mai important aliat al Varșoviei, SUA, și că vine cu condiții care ar avea scopul de a permite amestecul Germaniei în afacerile poloneze.

De cealaltă parte, guvernul premierului liberal Donald Tusk transmite că SAFE este esențial pentru securitatea Poloniei în fața a ceea ce consideră a fi o amenințare crescândă din partea Rusiei.

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, s-a implicat și el în dezbaterea politică din Polonia, îndemnând Varșovia să aprobe participarea la SAFE. „Sunt destul de surprins de discuțiile din Polonia privind SAFE”, a declarat Kubilius vineri, la Varșovia. „A spune nu programului SAFE înseamnă a spune nu locurilor de muncă poloneze pentru polonezi”, a adăugat el, potrivit euronews.com.

Cel mai mare beneficiar

SAFE este unul din pilonii planului ReArm Europe/Readiness 2030 al Comisiei Europene, prezentat în martie 2025, care propune mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru cheltuieli în domeniul apărări.

Achizițiile comune vor asigura interoperabilitatea forțelor armate ale statelor membre și previzibilitatea pentru industria europeană de apărare, vor reduce costurile și vor crea amploarea necesară pentru consolidarea bazei industriale europene de apărare. Acest lucru este esențial atât pentru competitivitatea, cât și pentru capacitatea de reacție a industriei europene de apărare.

SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung (cu o durată maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului). Acestea vor fi finanțate din împrumuturi ale UE, ceea ce le face o sursă de finanțare mai rentabilă pentru investițiile publice decât împrumuturile naționale. Împrumuturile vor beneficia de condiții de finanțare avantajoase, datorită bonității ridicate a UE. Comisia Europeană va strânge fondurile în conformitate cu abordarea sa unificată de finanțare, emițând obligațiuni UE și titluri pe termen scurt.

Alocarea pachetului de 150 de miliarde EUR prin SAFE către statele membre a fost determinată de cerere. Polonia a solicitat 43,7 miliarde de euro pentru a investi în apărare și a-și revitaliza capacitatea militar-industrială și a devenit cel mai mare beneficiar al programului european.

Ce propune președintele polonez

În principiu, președintele Poloniei propune o așa-numită varianță „SAFE 0%”, prin care industria de apărare să primescă finanțare din fondurile Băncii Centrale de la Varșovia, astfel încât țara să nu se îndatoreze suplimentar.

Deși guvernatorul Băncii Centrale, Adam Glapinski, nu a precizat clar detaliile schemei de finanțare, consilierii președintelui Karol Nawrocki au explicat ce presupune propunerea. Este vorba despre utilizarea operațiunilor de vânzare-răscumpărare de aur, pentru a realiza profitul din creșterea prețurilor aurului și a trimite veniturile către buget sau către Fondul de sprijinire a forțelor armate, care funcționează în cadrul băncii de dezvoltare a statului – BGK, potrivit unei analize ING.

Mass-media din Polonia a a menționat și o a doua opțiune. Aceasta presupune achiziționarea de către Banca Centrală a unor obligațiuni emise de Fondul de sprijin al forțelor armate sau de un alt fond special cu legătură cu armata. Însă guvernatorul Glapinski a respins această opțiune și a afirmat că relaxarea cantitativă (QE) în timpul pandemiei a fost o operațiune extraordinară în condiții speciale, când rata de referință era aproape de zero și economia se confrunta cu riscul unei recesiuni. În contextul actual, suntem departe de acea situație extraordinară și operațiunile de tip QE nu sunt posibile.

„Deși operațiunea propusă de vânzare-răscumpărare a aurului ar trebui să fie conformă din punct de vedere juridic cu normele contabile ale Băncii Centrale, în realitate ea poate fi percepută ca fiind riscantă din punctul de vedere al credibilității și poate avea efecte negative prin creșterea costurilor de finanțare a datoriei publice”, apreciază analiștii ING.

În schimb, spun aceștia, UE oferă prin SAFE finanțare la costuri reduse în afara pieței datoriei suverane – un aspect critic, având în vedere că Polonia emite deja volume substanțiale de obligațiuni de stat.

„În contextul geopolitic actual, caracterizat de prime de risc ridicate, inclusiv cele generate de tensiuni precum războiul din Iran, accesul la finanțare rapidă, previzibilă și stabilă prin programul SAFE al UE este de o importanță crucială”, concluzionează experții ING.

***