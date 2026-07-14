Saab propune României un centru complet de instruire militară și este interesată de cooperare cu industria locală

Compania suedeză Saab este pregătită să echipeze un centru complet de instruire pentru forțele terestre în România și să dezvolte cooperare industrială cu parteneri români, în contextul în care Ministerul Apărării Naționale analizează înființarea unui nou centru de instruire în Transilvania.

Potrivit publicației Defence Industry Europe, care citează o sursă de rang înalt din Ministerul Apărării Naționale, noul centru ar urma să ofere un mediu de pregătire cu un grad ridicat de realism, capabil să găzduiască o gamă largă de exerciții și scenarii adaptate cerințelor câmpului de luptă modern. Potrivit aceleiași surse, cooperarea cu industria suedeză se află printre opțiunile analizate.

Oferta Saab pentru România este construită în jurul sistemului de instruire în teren GAMER, bazat pe tehnologie laser, utilizat deja de mai multe state membre NATO, printre care Polonia, Norvegia, Țările de Jos și Statele Unite. Compania afirmă că sistemul poate fi extins de la echipamente individuale pentru militari până la un Combat Training Centre complet instrumentat.

„Soluția noastră ar oferi Forțelor Armate Române o capacitate completă de instruire și posibilitatea de a desfășura exerciții naționale complexe”, a declarat pentru Defence Industry Europe Urban Hallqvist, director de marketing și vânzări pentru Europa de Est al Saab.

Acesta a precizat că Saab este pregătită să echipeze integral noul centru și să asigure servicii de suport și instruire.

„Suntem pregătiți să echipăm complet noul centru de instruire și să oferim clientului nostru servicii profesioniste de suport și instruire. Principalele caracteristici ale sistemului GAMER sunt nivelul ridicat de realism și precizie, precum și posibilitatea monitorizării rezultatelor instruirii în timp real”, a spus Hallqvist.

Potrivit reprezentantului companiei, sistemul GAMER are o arhitectură scalabilă și configurabilă, ceea ce permite extinderea treptată a capabilităților în funcție de necesitățile de instruire și de resursele financiare disponibile.

„Din punct de vedere al configurabilității, sistemul GAMER poate fi extins de la un kit destinat unui singur militar până la un sistem complet de instruire, capabil să transforme un poligon într-un Combat Training Centre complet instrumentat. La proiectarea GAMER, Saab a pus accent pe așa-numitele pachete de extindere a capabilităților”, a afirmat Hallqvist.

Acesta a explicat că aceste pachete includ integrarea LVC (Live, Virtual and Constructive), care permite conectarea instruirii reale cu medii virtuale și constructive prin platforme precum VBS, Steel Beasts și Unity3D, precum și module pentru instruirea în mediul urban, pregătire medicală prin simularea evaluării răniților, instruire CBRN (chimică, biologică, radiologică și nucleară) și simularea sprijinului prin foc, inclusiv cu artilerie și sisteme aeriene fără pilot.

În cadrul expoziției BSDA desfășurate în acest an la București, Saab a prezentat și sisteme de instruire pentru armamentul de infanterie NLAW și Carl-Gustaf M4, precum și o dronă echipată cu senzori de instruire destinată pregătirii militarilor pentru combaterea vehiculelor aeriene fără pilot.

„Dronele au devenit o realitate cotidiană pe câmpul de luptă. Proliferarea sistemelor fără pilot înseamnă că toți militarii trebuie să dețină competențele necesare pentru a le contracara. Soluțiile noastre oferă această posibilitate. Mai mult, am dezvoltat un pachet de senzori pentru drone care permite militarilor să monitorizeze rezultatele tragerilor. Totodată, senzorii noștri pot fi integrați și pe alte platforme UAV preferate de client și furnizate de industria locală”, a declarat Hallqvist.

Acesta a mai afirmat că introducerea mecanismului european SAFE pentru finanțarea achizițiilor din domeniul apărării a schimbat piața europeană de profil, inclusiv în România, însă compania rămâne interesată de dezvoltarea unor parteneriate industriale cu entități românești atât în domeniul instruirii, cât și în alte sectoare.

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