S-a aprobat cadrul legal pentru investiţiile strategice din industria de apărare

Guvernul a adoptat vineri Ordonanţa de urgenţă care stabileşte cadrul necesar pentru lansarea investiţiilor strategice din industria naţională de apărare, inclusiv a celor finanţate prin programul european SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro, conform unui comunicat de presă transmis de Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

Actul normativ permite demararea de proiecte menite să consolideze capacităţile interne de producţie şi servicii pentru apărare şi reglementează posibilitatea statului de a adopta măsuri pentru protejarea interesului esenţial de securitate, inclusiv în situaţiile în care este acţionar majoritar.

Potrivit Guvernulu, noile reglementări au în vedere următoarele principii:

– Flexibilitate și complementaritate – utilizarea coordonată a fondurilor europene, americane, NATO, pentru a evita suprapuneri și a maximiza eficiența investițiilor;

– Sprijin pentru inovare și transfer tehnologic – inclusiv în domeniile inteligenței artificiale, dronelor, sistemelor antirachetă, protecției infrastructurii critice și mobilității militare, în măsura în care acesta corespunde scopului urmărit prin prezenta ordonanță de urgență;

– Acces la finanțări viitoare – nu doar prin programele existente, ci și prin instrumente noi, aflate în dezvoltare, care pot răspunde noilor provocări tehnologice și de securitate;

– Dezvoltarea autonomiei strategice – consolidarea capacității industriei românești de a produce muniție, echipamente și tehnologii critice, reducând dependența de importuri și sporind interoperabilitatea cu partenerii NATO și UE în contextul geostrategic actual, marcat de conflicte armate în proximitate;

– Implementarea eficientă și transparentă – proiectele finanțate trebuie să fie monitorizate riguros, respectând termenele, condițiile de eligibilitate și prioritățile strategice naționale.

Ordonanţa recunoaşte aceste proiecte ca investiţii de interes public şi strategic şi permite proceduri accelerate de avizare şi utilizarea terenurilor scoase din circuitul agricol, atunci când este necesar.

De asemenea, introduce o modificare importantă pentru industria de apărare: fondurile din conturile companiilor pot fi utilizate pentru plata TVA aferentă proiectelor, o interdicţie care blocase în trecut demararea unor investiţii.

Finanţarea poate proveni din bugetul de stat, inclusiv TVA, sub formă de aport la capital, sau din fonduri europene dedicate, iar statul poate dobândi participaţii proporţional cu contribuţia financiară.

Companiile eligibile trebuie să fie entităţi strategice aflate sub supravegherea MEDAT şi să obţină avizul CSAT, precum şi avizarea CEISD pentru respectarea regulilor de concurenţă.

Investitorii privaţi trebuie să dovedească experienţă, capacitate tehnică şi financiară şi să treacă procedurile de securitate, iar în cazul retragerii, operatorul economic beneficiază de drept de preemţiune pe baza unei evaluări ANEVAR.

Capacităţile rezultate sunt incluse în Planul de mobilizare a economiei şi trebuie menţinute pe toată durata proiectului, iar dacă asocierea încetează, infrastructura existentă sau aflată în dezvoltare trece în proprietatea statului.

***