Șeful NATO: Trump a avut dreptate să preseze Europa pe apărare – Rutte: „SUA nu ar fi putut desfășura operațiunea împotriva Iranului fără Europa”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declarat marți că președintele SUA Donald Trump a avut dreptate să exercite presiuni asupra aliaților europeni pentru creșterea cheltuielilor de apărare, a avut dreptate să îi determine să își modernizeze armatele și a avut dreptate să declanșeze războiul cu Iranul,

„Cred că ceea ce face pentru NATO este o veste excelentă”, a spus Rutte, într-un interviu acordat Politico, în marja summitului liderilor alianței desfășurat săptămâna aceasta în capitala Turciei.

„Președintele Trump reușește, în esență, ceea ce președinții americani au încercat să obțină încă de pe vremea lui Eisenhower: echilibrarea cheltuielilor pentru apărare între SUA și Europa”, a adăugat Rutte.

Summitul NATO din acest an va fi „transformator”, spune Rutte

Șeful NATO a afirmat pentru Politico că summitul din acest an va fi „transformator” pentru alianță și va asigura alte miliarde de dolari pentru programe esențiale de apărare.

Conform publicației citate, cifrele suplimentare deja angajate de țările NATO sunt deja foarte mari: în ultimii doi ani, cei 31 de membri NATO, fără Statele Unite, au promis investiții și programe noi de apărare în valoare de 250 de miliarde de dolari, iar în următoarele două zile sunt așteptate numeroase acorduri și angajamente suplimentare.

Toate acestea au loc pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump asupra aliaților pentru a cheltui și a face mai mult pentru apărarea convențională a Europei, în timp ce Washingtonul își mută atenția către securitatea teritoriului național și spre regiunea Pacificului pentru competiția geostrategică cu China.

Rutte a insistat că statele europene fac deja mult mai mult pentru a-și consolida capacitățile militare și pentru a prelua o parte mai echitabilă din responsabilitatea apărării continentului.

„Trebuie să construim un NATO sustenabil și care, prin urmare, să nu depindă excesiv de SUA, cu o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic, în care europenii și canadienii își sporesc cu adevărat contribuția”, a spus șeful NATO.

Europenizarea NATO = NATO 3.0

Nu doar presiunile administrației Trump determină însă alianța să își majoreze cheltuielile de apărare. Celălalt factor major este Vladimir Putin, potrivit Politico. Aliații sunt hotărâți să continue sprijinirea Ucrainei cu bani și arme și, în același timp, să își consolideze propriile capacități pentru a descuraja un posibil atac rusesc.

„Trebuie să facem acest lucru din cauza amenințării rusești și vedem ce fac rușii în Ucraina”, a spus Rutte, adăugând că obiectivul este apărarea celor un miliard de locuitori ai statelor NATO „împotriva amenințării rusești, a consolidării militare masive a Chinei și a faptului că Rusia, China, Coreea de Nord și Iranul colaborează”.

Șefii de state și de guverne din UE sunt în același timp mai predispuși să răspundă pozitiv solicitărilor SUA după ce președintele Donald Trump și-a exprimat în mai multe rânduri nemulțumirea față de reticența multor aliați europeni de a ajuta în războiul pe care l-a declanșat împotriva Iranului.

„Am fost dezamăgiți”, a spus Trump luna trecută, când Rutte l-a vizitat în Biroul Oval. „Nu am avut deloc nevoie de ajutor. Am distrus Iranul, literalmente, în prima săptămână, dar ar fi fost frumos dacă ar fi spus: «Am vrea să ajutăm»”, a afirmat Trump.

România, dată ca exemplu de Rutte pentru implicarea în sprijinirea SUA

Rutte a subliniat însă din nou că statele europene au fost esențiale pentru campania de bombardamente împotriva Iranului.

„Probabil că SUA nu ar fi putut desfășura Operațiunea Epic Fury fără să folosească Europa ca pe o mare platformă de proiectare a puterii”, a spus el, menționând că România și-a închis cel mai mare aeroport comercial pentru a permite decolarea și aterizarea avioanelor americane și că până la 5.000 de aeronave au decolat de pe aerodromuri europene în acest război, în pofida afirmațiilor repetate ale lui Donald Trump că aliații nu au ajutat.

Un înalt oficial de la Casa Albă a declarat că Trump vine la Ankara cu „o combinație de optimism, dar și cu un anumit nivel de iritare în privința Iranului. Sunt prezente ambele stări. Știu că poate părea o contradicție, dar există speranța că, și după ceea ce s-a întâmplat cu Iranul, ar putea exista o cale înainte”.

Rutte a insistat că, în pofida diferențelor, alianța nord-atlantică rămâne unită, iar Statele Unite sunt în continuare un partener deplin.

„Cred că președintele (SUA) are dreptate când spune că există cazuri individuale în care este pe bună dreptate dezamăgit, dar, dacă privim imaginea de ansamblu a ceea ce fac europenii, contribuția este enormă”, a spus el, adăugând: „Aceasta este dovada că statele europene au fost într-adevăr extrem de utile, prin toate aceste acorduri bilaterale, pentru ca Operațiunea Epic Fury să fie posibilă”.

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