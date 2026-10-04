Rutele maritime arctice înregistrează o expansiune rapidă – Rusia și China preiau inițiativa

Transportul maritim prin Oceanul Arctic a atins niveluri record, întrucât topirea gheții marine și presiunea asupra punctelor strategice de tranzit la nivel mondial îi determină pe proprietarii de nave să caute rute alternative. Numărul navelor care au folosit Ruta Maritimă a Nordului a ajuns la 133 în septembrie – de peste patru ori mai mare decât în ​​2022, conform Lloyd’s List Intelligence – și a crescut cu 46% față de luna august, scrie Financial Times.

Aproape jumătate din acestea au fost efectuate de nave sub pavilion rusesc. De asemenea, au navigat și nave chinezești, în căutarea unei alte rute către piețele europene, având în vedere perturbările din Orientul Mijlociu și din Marea Roșie. „Merită urmărită evoluția utilizării acestei rute, în contextul în care guvernele și operatorii caută tot mai mult rute maritime alternative, cu o expunere mai redusă la tulburările geopolitice”, a declarat Bridget Diakun, director de cercetare și analiză maritimă în cadrul Lloyd’s List.

În luna septembrie, nava portcontainer chineză „Dubai Tower” a navigat din Qingdao către portul britanic Felixstowe pe ruta arctică, reducând durata călătoriei la 24 de zile, față de cele cel puțin 40 de zile necesare pentru parcurgerea traseului prin Canalul Suez sau ocolind pe la Capul Bunei Speranțe.

O altă navă aparținând aceleiași companii a plecat din Ningbo spre Felixstowe pe aceeași rută, la data de 27 septembrie. Luna septembrie este, de obicei, cea mai intensă perioadă pentru rutele maritime arctice, întrucât stratul de gheață este la nivelul minim, permițând tranzitul navelor care nu dispun de capacități de spargere a gheții.

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Southampton, stratul de gheață din regiunea arctică a înregistrat, în 2025, cea mai mare scădere anuală pe timp de iarnă de la începutul monitorizării prin satelit și s-a menținut ulterior la niveluri minime istorice. Reducerea suprafeței calotei polare și presiunea tot mai mare asupra unor puncte strategice de tranzit – precum strâmtoarea Bab al-Mandeb, de la intrarea în Marea Roșie, amenințată în prezent de rebelii Houthi din Yemen – fac ca Ruta Maritimă a Nordului să devină tot mai atractivă pentru proprietarii de nave.

Strâmtoarea a devenit o cale vitală pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite, după ce Iranul a restricționat navigația prin strâmtoarea Ormuz ca răspuns la atacurile SUA asupra republicii islamice. În același timp, Canalul Panama s-a confruntat anul acesta cu secetă. Navele care transportă gaze naturale lichefiate utilizează frecvent această rută pentru a ajunge la uzinele de gaz Yamal și Arctic LNG 2 din Rusia, însă s-a înregistrat și o creștere a numărului de nave de transport în vrac (bulk carriers), care transportă de obicei mărfuri precum cerealele sau minereul de fier.

În luna septembrie, 29 de nave de transport în vrac au tranzitat ruta, comparativ cu 18 în august și un record anterior de 12 în septembrie anul trecut. De asemenea, un număr record de petroliere au utilizat pe această rută, potrivit datelor furnizate de Lloyd’s List. Ruta Maritimă a Nordului este împărțită în 28 de secțiuni, pentru care administrația rutei – controlată de Rosatom – stabilește reguli diferite în funcție de condițiile gheții.

Compania rusă de stat eliberează autorizațiile de navigație prin această zonă. Companiile de asigurări și ecologiștii au avertizat că utilizarea tot mai intensă a acestei căi navigabile ar putea duce la un accident major, având în vedere capacitățile limitate de căutare și salvare sau de ecologizare din regiune. Curățarea urmărilor deversării masive de petrol produse de super-petrolierul Exxon Valdez în largul coastelor Alaskăi, în 1989, a durat cel puțin patru ani, însă reziduuri ale accidentului persistă și astăzi pe plajele din apropiere. Romain Troublé, directorul executiv al Fundației Tara Ocean, a afirmat că există și riscul ca inclusiv deversările minore de petrol să accelereze efectele încălzirii globale, întrucât particulele negre depuse pe gheață ar absorbi lumina solară și ar intensifica topirea acesteia.

„Nu doar Rusia și China vor utiliza această rută… orice companie care va naviga pe aici în viitor va avea un impact asupra Arcticii”, a declarat el. „Dacă noi cumpărăm bunuri transportate pe această rută, contribuim la riscurile pe care aceasta le implică.” Există, de asemenea, pericole semnificative pentru navigatori, având în vedere vremea imprevizibilă și condițiile dure. Tom Mellor, responsabil cu parteneriatele tehnice în cadrul UK Hydrographic Office – principalul furnizor de date geospațiale pentru nave –, a declarat că echipamentele de navigație ar putea să nu funcționeze corespunzător la latitudini foarte nordice.

„Dincolo de aceste limite, curbura Pământului devine mult mai pronunțată, iar afișarea datelor respective necesită o metodologie diferită pentru a asigura poziționarea corectă pe hartă.” „Nu aș vrea să mă aflu la bordul unei nave care nu dispune de un sistem adecvat, capabil să afișeze harta în mod corect”, a spus el.

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