Grecia și Ucraina pregătesc construirea unei noi rute de transport de marfă ce traversează teritoriul Bulgariei și al României pentru export de cereale ucrainene către piețele din întreaga lume, relatează publicația elenă „To Vima”, preluată de Rador.

Proiectul se concentrează pe portul Alexandroupolis și își propune să asigure o alternativă terestră sigură în contextul atacurilor rusești asupra porturilor de la Marea Neagră și a nivelului scăzut al Dunării.

Trenurile și camioanele trebuie să se întoarcă în Ucraina încărcate cu materii prime strategice

Pașii concreți ai planului au fost discutați departe de reflectoarele presei în septembrie, în timpul Târgului Internațional de la Salonic.

În timp ce atenția publică era concentrată asupra măsurilor economice ale premierului Kyriakos Mitsotakis, ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, a avut o întâlnire cheie cu Artem Rybchenko, ministrul adjunct al Dezvoltării Comunităților, Teritoriilor și Infrastructurii din Ucraina. Discuția se bazează pe negocierile anterioare, din luna iunie, cu un alt ministru adjunct ucrainean, Sergiy Derkach, precum și pe un acord la cel mai înalt nivel între Kyriakos Mitsotakis și președintele Volodimir Zelenski din septembrie 2025 pentru crearea unei axe de transport Alexandroupolis-Odesa.

Includerea porturilor grecești pe rutele de transport a exporturilor de cereale ale Ucrainei

Deși ideea includerii porturilor grecești în exporturile de cereale a fost examinată încă din 2023 fără rezultate reale, astăzi situația necesită decizii urgente. Atacurile țintite asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră și seceta prelungită, care a scăzut brusc nivelul Dunării, au redus serios capacitatea de export fluvial și maritim.

De la mijlocul lunii noiembrie, problema a afectat grav și exportul de porumb, care, împreună cu grâul, reprezintă o pondere semnificativă din economia Kievului.

Rută pe ambele sensuri – vor duce în Grecia cereale și se vor întoarce cu materii prime strategice

Planul pilot a fost deja prezentat Direcției Generale pentru Mobilitate și Transporturi (DG MOVE) a Comisiei Europene, condusă de comisarul european Apostolos Tsitsikostas. Pentru a funcționa pe principiul pieței și a aduce profit transportatorilor, ruta nu va fi utilizată într-o singură direcție.

Reprezentanții celor două țări, citați de publicația greacă, subliniază că trenurile și camioanele trebuie să se întoarcă în Ucraina încărcate cu materii prime strategice.

Din cauza atacurilor sistematice cu rachete rusești asupra rețelei energetice, Kievul are nevoie urgentă de import de echipamente electrice, materiale de construcții și, mai ales, motorină adaptată pentru a funcționa la temperaturi extrem de scăzute.

Astfel, portul Alexandroupolis, care până acum s-a impus ca punct cheie pentru transferul de echipamente militare americane și NATO și ca intrare în Coridorul Vertical de Gaze, își va extinde rolul privind logistica comercială la scară largă, împreună cu portul din Salonic.

Prin această conectivitate, Atena urmărește, de asemenea, să își asigure o poziție de start puternică pentru viitoarea reconstrucție postbelică a Ucrainei.

Întregul plan se bazează pe regulamentul UE privind Rețeaua Transeuropeană de Transport, actualizat în 2024, și mai precis pe coridorul Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee. Această arteră leagă Helsinki de Nicosia prin 11 țări ale Uniunii, inclusiv Bulgaria, România și Grecia, la care se adaugă Ucraina și Moldova. Pe termen lung, Atena mizează pe faptul că această rută va devi o punte naturală între Europa de Est și noul Coridor Economic India-Orientul Mijlociu-Europa.

Problema – profitabilitatea

Implementarea tehnică a primelor transporturi pilot de cereale pe calea ferată este pe deplin fezabilă printr-un parteneriat între transportatorul grec Hellenic Train și compania GFR Hellas – o filială a GFR românească, care este cel mai mare operator feroviar privat din Europa Centrală și de Sud.

Cu toate acestea, potrivit evaluărilor instituțiilor, pentru ca linia să devină profitabilă din punct de vedere economic, traficul trebuie să ajungă la cel puțin două până la trei garnituri de tren pe zi în direcția sud spre nord, cu participarea activă a mediului de afaceri privat grecesc.

Cel mai serios obstacol fizic în calea traficului feroviar se profilează chiar la granița bulgaro-română. Conform datelor din publicația greacă, planificata închidere a podului Ruse – Giurgiu de peste Dunăre în perioada aprilie-decembrie 2027 pune sub semnul întrebării neîntreruperea livrărilor în secțiunea cheie a rutei.

Transportul rutier cu camioane rămâne o opțiune de rezervă, deși mult mai costisitoare. Regulile actuale permit companiilor de transport ucrainene și grecești să opereze rute bilaterale fără permise speciale de tranzit. Cu toate acestea, rămâne în vigoare o restricție strictă privind transportul intern – transportul de mărfuri din portul Alexandroupolis către alte puncte din interiorul Greciei rămâne rezervat doar pentru companiile grecești.

****