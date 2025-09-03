cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

3 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Rusia vrea ca anexarea regiunilor ucrainene să-i fie recunoscută internațional

Rss
De Iulian Soare

3 septembrie, 2025

Moscova se așteaptă ca negocierile cu Ucraina să continue, dar „noile realități teritoriale” trebuie recunoscute internațional și trebuie create noi sisteme de garanții de securitate, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Rusia controlează acum mai puțin de o cincime din teritoriul Ucrainei, potrivit Reuters.

„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale trebuie recunoscute și formalizate în termeni juridici internaționali”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat ziarului indonezian Kompas, potrivit unei transcrieri publicate pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.


„Trebuie creat un nou sistem de garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina, ca element integral al unei arhitecturi pan-continentale de securitate egală și indivizibilă în Eurasia”, a mai spus șeful diplomației ruse.

Făcând referire indirectă la opoziția continuă a Moscovei față de aderarea Ucrainei la NATO, Lavrov a declarat că „Ucrainei ar trebui să i se garanteze un statut neutru, nealiniat și non-nuclear”.

Ucraina susține că nu Rusia are dreptul să decidă la ce poate sau nu poate adera Kievul, în timp ce NATO afirmă că Rusia nu poate exercita dreptul de veto asupra aderării la alianța care a fost formată în 1949 pentru a contracara amenințarea din partea Uniunii Sovietice.

Serghei Lavrov a declarat că șefii delegațiilor ruse și ucrainene sunt în contact direct. „Ne așteptăm ca negocierile să continue”, a adăugat șeful diplomației ruse.

Președintele rus Vladimir Putin cere Kievului să cedeze Rusiei cele patru regiuni ucrainene pe care pretinde că le-a anexat din septembrie 2022, pe lângă Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, și ca Ucraina să renunțe la planurile sale de aderare la NATO. Aceste condiții sunt inacceptabile pentru conducerea ucraineană și pentru aliații săi occidentali.

(Citește și Consiliul Fiscal: Sprijinul militar, umanitar și financiar al României pentru Ucraina, pe 3,5 ani de la începutul războiului: 1,5 mld. euro. Cu 0,6% din PIB-ul anului 2021, suntem printre codașe)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Von der Leyen în România: colaborare cu UE pentru crearea rapidă a hub-ului umanitar pentru Ucraina

Noua strategie UE pentru Marea Neagră: investiții în infrastructura din România și înființarea unui „hub de securitate maritimă”

Delegație bipartizană a Congresului SUA, vizită în România – strategia la Marea Neagră și prezidențialele anulate, pe agendă

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți