Rusia vrea ca anexarea regiunilor ucrainene să-i fie recunoscută internațional

Moscova se așteaptă ca negocierile cu Ucraina să continue, dar „noile realități teritoriale” trebuie recunoscute internațional și trebuie create noi sisteme de garanții de securitate, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Rusia controlează acum mai puțin de o cincime din teritoriul Ucrainei, potrivit Reuters.

„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realități teritoriale trebuie recunoscute și formalizate în termeni juridici internaționali”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat ziarului indonezian Kompas, potrivit unei transcrieri publicate pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.

„Trebuie creat un nou sistem de garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina, ca element integral al unei arhitecturi pan-continentale de securitate egală și indivizibilă în Eurasia”, a mai spus șeful diplomației ruse.

Făcând referire indirectă la opoziția continuă a Moscovei față de aderarea Ucrainei la NATO, Lavrov a declarat că „Ucrainei ar trebui să i se garanteze un statut neutru, nealiniat și non-nuclear”.

Ucraina susține că nu Rusia are dreptul să decidă la ce poate sau nu poate adera Kievul, în timp ce NATO afirmă că Rusia nu poate exercita dreptul de veto asupra aderării la alianța care a fost formată în 1949 pentru a contracara amenințarea din partea Uniunii Sovietice.

Serghei Lavrov a declarat că șefii delegațiilor ruse și ucrainene sunt în contact direct. „Ne așteptăm ca negocierile să continue”, a adăugat șeful diplomației ruse.

Președintele rus Vladimir Putin cere Kievului să cedeze Rusiei cele patru regiuni ucrainene pe care pretinde că le-a anexat din septembrie 2022, pe lângă Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, și ca Ucraina să renunțe la planurile sale de aderare la NATO. Aceste condiții sunt inacceptabile pentru conducerea ucraineană și pentru aliații săi occidentali.

