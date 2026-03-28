Rusia va interzice exporturile de benzină de la 1 aprilie – atacurile ucrainiene au afectat producția

Vicepremierul rus Alexander Novak a anunțat că a cerut Ministerului Energiei să pregătească un proiect de interzicere a exporturilor de benzină de la 1 aprilie, a informat vineri Guvernul de la Moscova, transmite Reuters.

Turbulențele de pe piața globală a țițeiului și produselor petroliere, cauzate de criza din Orientul Mijlociu, duc la fluctuații semnificative de preț. În același timp, cererea ridicată pentru resursele de energie ale Rusiei din partea piețelor externe rămâne un factor pozitiv, a declarat Novak.

Volumele de țiței procesate rămân la nivelul de anul trecut, asigurând aprovizionarea stabilă cu produse petroliere, se arată în comunicatul Guvernului.

Câteva regiuni din Rusia și părți din Ucraina aflate sub control rusesc au raportat anul trecut deficit de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, și pe fondul cererii sezoniere de combustibili.

Rusia a impus în mod repetat reduceri la exporturile de benzină și motorină pentru a ține sub control creșterea prețurilor și a rezolva deficitul de aprovizionare.

Conform surselor din industrie, țara a exportat anul trecut aproape cinci milioane tone metrice de benzină, sau aproximativ 117.000 barili pe zi (bpd).

Sancțiunile impuse de Occident au limitat capacitatea Rusiei de a-și repara și menține în funcțiune infrastructura energetică într-o perioadă în care armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor ținte strategice de pe teritoriul rus.

Rusia s-a văzut nevoită să limiteze accesul populației la combustibil în mai multe regiuni din țară, iar acolo unde încă se mai găsește benzină, aceasta a devenit mult mai scumpă. Prețurile la benzina cu cifra octanică 95 au crescut cu 45% anul acesta.

„Războiul nu se poartă doar pe linia frontului, așa că orice lovitură sistemică are o importanță asimetrică”, a explicat fostul ministru ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, pentru Wall Street Journal.

„Aceste atacuri nu au un impact direct asupra activității militare, dar au un impact asupra economiei ruse. Iar economia rusă are deja probleme, așa că până și o mică presiune poate crea blocaje și poate multiplica problemele din sistem.”

Dronele ucrainene au lovit săptămâna trecută instalația strategică Ust-Luga de la Marea Baltică pentru procesarea gazelor naturale, inclusiv GNL. Atacul a venit la doar câteva zile după ce ucrainenii au distrus o stație de distribuție a petrolului rusesc prin conducta Drujba în regiunea Briansk, care alimentează cu țiței Belarus, Ungaria și Slovacia.

