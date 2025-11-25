cursdeguvernare

marți

25 noiembrie, 2025

Europa & Lumea

Rusia sugerează că va respinge planul modificat pentru pace în Ucraina. Negocierile continuă

De Iulian Soare

25 noiembrie, 2025

Rusia a indicat că va respinge planul de pace modificat al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina dacă acesta nu va satisface cerințele constante ale Moscovei, chiar dacă oficialii celor trei țări poartă discuții pentru a ajunge la un acord, scrie Financial Times.
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat că, dacă planul „șterge… înțelegerile cheie” pe care președintele rus Vladimir Putin credea că le-a încheiat cu președintele american Donald Trump la summitul de la Anchorage, Alaska, din august, „situația va fi fundamental diferită”.

Serghei Lavrov s-a referit la un plan de pace revizuit în 19 puncte, convenit cu oficialii ucraineni și europeni la Geneva, care a urmat unei propuneri americane în 28 de puncte, elaborată cu contribuția Rusiei și prezentată joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Prima versiune a planului, pe care Lavrov a spus că Rusia a „salutat-o”, solicita Ucrainei să renunțe la teritoriile pe care încă nu le-a pierdut în luptă, precum și să impună alte restricții asupra Kievului. Dar ultima versiune este mai puțin favorabilă Moscovei, lăsând cele mai sensibile probleme să fie decise de Trump și Zelenski.


„După Anchorage, când credeam că aceste înțelegeri fuseseră deja formalizate, a urmat o lungă pauză. Iar acum pauza a fost întreruptă de introducerea acestui document… O serie întreagă de probleme, desigur, necesită clarificări”, a spus Lavrov. „Dacă spiritul și litera acordului de la Anchorage sunt șterse din înțelegerile cheie pe care le-am documentat, atunci, desigur, situația va fi fundamental diferită. Dar până acum, nimeni nu ne-a înmânat oficial nimic”, a adăugat el.

În Alaska, Trump a declarat că SUA sunt dispuse să recunoască anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și să preseze Ucraina să se retragă din unele poziții de pe linia frontului din regiunea Donbas, din estul țării, dacă Rusia încetează luptele.

Putin a insistat că nu va fi posibil niciun acord dacă acesta nu abordează ceea ce el a numit „cauzele profunde” ale conflictului, adică schimbarea regimului de la Kiev, încetarea extinderii NATO și a livrărilor de arme occidentale către Ucraina.

Ministrul rus de externe a adăugat marți că Moscova a fost informată despre detaliile ultimului plan doar prin „canale neoficiale” și așteaptă să îl discute prin canale oficiale. „Vrem să acționăm așa cum se obișnuiește în rândul oficialilor de politică externă: să negociem în mod confidențial înainte de a anunța ceea ce s-a convenit”, a adăugat Lavrov, într-o aparentă critică la adresa modului în care SUA a gestionat planul și negocierile de la Geneva.

Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, a continuat marți negocierile la Abu Dhabi cu șeful serviciilor de informații militare ale Ucrainei și o delegație rusă, în timp ce Washingtonul continuă să facă presiuni pentru un acord care să pună capăt războiului.

(Citește și: Planul de pace pentru Ucraina – Negocierile dintre SUA, Ucraina și Rusia s-au mutat la Abu Dhabi)


***

