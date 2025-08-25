Rusia și China strâng rândurile. Președintele Dumei e la Beijing pentru discuții despre „sancțiuni externe”, Putin va veni pentru parada din 3 septembrie

Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin (foto), unul dintre aliaţii de nădejde ai lui Vladimir Putin, a declarat luni că va discuta despre contracararea sancţiunilor şi a interferenţelor externe, săptămâna aceasta, în cadrul unor întâlniri cu oficiali chinezi pe care le are la Beijing.

Volodin a sosit luni în China, în fruntea unei delegaţii parlamentare ruseşti pentru o vizită oficială. „Pe ordinea de zi: contracararea presiunii sancţiunilor şi a interferenţelor externe; extinderea relaţiilor comerciale şi economice; apărarea adevărului istoric”, a scris el pe reţelele sociale, referindu-se la obiectivele vizitei. Presiunea sancţiunilor include eforturile SUA de a determina China să înceteze importurile de petrol rusesc.

Vizita parlamentară are loc înaintea vizitei liderului rus Vladimir Putin în China, programată pentru sfârşitul lunii august, pentru celebrarea sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial în China şi pentru un summit cu peste 20 de şefi de guvern, scrie news.ro. Evenimentele, inclusiv o paradă militară grandioasă pe 3 septembrie, la care se aşteaptă ca liderii occidentali să nu participe, au ca scop proiectarea unei demonstraţii majore de solidaritate diplomatică între China, Rusia şi ţările din sudul globului.

Înaintea paradei, Beijingul a lansat o campanie despre istoria celui de-al Doilea Război Mondial, cu scopul de a sublinia că China şi Rusia Sovietică au jucat un rol esenţial în lupta împotriva forţelor fasciste în teatrele de operaţiuni din Asia şi Europa.

În cadrul discuţiilor de la Kremlin din luna mai, preşedintele chinez Xi Jinping i-a spus lui Putin că cele două ţări ar trebui să aibă o „prietenie de oţel”, angajându-se să ridice cooperarea la un nou nivel şi să contracareze „în mod decisiv” influenţa Statelor Unite.

(Citește și „China vrea să detroneze dolarul și să impună yuanul ca monedă de schimb la nivel global” )

***