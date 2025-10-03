Rusia și-a modernizat rachetele balistice pentru a evita sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei

Rusia a reușit să își modernizeze sistemele sale de rachete balistice pentru a trece de apărarea antiaeriană a Ucrainei, inclusiv de sistemele Patriot furnizate de SUA, potrivit Financial Times. În articolul în care sunt citați oficiali ucraineni și americani, se arată că modificările au fost observate atât la rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune Iskander-M, cât și rachetele Kinzhal lansate din aer.

Acestea au raze de acțiune de până la aproximativ 500 km, iar rachetele modernizate se pare că sunt capabile să efectueze manevre bruște sau să plonjeze abrupt pe măsură ce se apropie de țintele lor, ceea ce le face semnificativ mai dificil de interceptat.

Un oficial ucrainean a recunoscut că această modernizare reprezintă o „schimbare a regulilor jocului pentru Rusia” – după cum este citat în Financial Times. Sursele de informații occidentale au recunoscut, de asemenea, o reducere vizibilă a interceptărilor reușite de apărarea antiaeriană a Ucrainei. Un oficial ucrainean a recunoscut că această dezvoltare a fost o „schimbare de joc pentru Rusia” – așa cum este citat în Financial Times. Surse de informații occidentale au recunoscut, de asemenea, o scădere vizibilă a interceptărilor reușite de către apărarea aeriană a Ucrainei ca urmare.

„Rata de interceptare a rachetelor balistice de către Ucraina s-a îmbunătățit în timpul verii, ajungând la 37% în august, dar a scăzut la 6% în septembrie, în ciuda unui număr mai mic de rachete lansate de Rusia, conform datelor publice ale forțelor aeriene ucrainene, compilate de Centrul pentru Reziliență Informațională, cu sediul la Londra, și analizate de Financial Times”, se subliniază în articol.

Un atac rusesc notabil, care a reușit să evite semnificativ apărarea aeriană, a avut loc pe 28 august, când o linie de pentru asamblarea dronelor Bayraktar, livrată de Turcia, a fost lovită, ceea ce mulți analiști au spus la acea vreme că este un mesaj clar către Ankara.

Și în timpul unui val de atacuri din 18 septembrie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat – oarecum neobișnuit – că toate cele patru rachete Iskander lansate în acea zi au ocolit complet sistemele de apărare Patriot.

Aceste cazuri din timpul verii au arătat că apărarea aeriană a Ucrainei a distrus uneori doar o rachetă din șapte sau mai multe, deși rata de interceptare anterioară era constant mai mare.

De asemenea, de remarcat în articol este feedback-ul pe care îl primesc principalii producători de sisteme de rachete în timp real. „Ucraina împărtășește datele privind sistemele Patriot cu Pentagonul și cu producătorii americani ai sistemului de apărare aeriană, au declarat oficialii occidentali și ucraineni”, scrie FT.

„Raytheon, cu sediul în Virginia, produce sistemul Patriot, în timp ce Lockheed Martin, cu sediul în Maryland, produce rachetele interceptoare ale sistemului”, se mai spune în articol, descriind că „Datele sunt folosite pentru a face actualizările necesare pentru a ține pasul cu modificările Rusiei, dar un oficial a spus că aceste îmbunătățiri au fost adesea în urma tacticilor în continuă evoluție ale Moscovei.”