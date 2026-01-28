Rusia își retrage forțele din nord-estul Siriei. Președintele sirian merge la Putin pentru discuții privind ”tranziția” – Baza de pe coasta Mediteranei rămâne în mâna Rusiei

Forțele militare ale Rusiei din Siria s-au retras din nord-estul țării, respectiv dintr-o zonă aflată încă sub controlul Forțelor Democratice Siriene (SDF), gruparea militară a kurzilor din nord-estul Siriei, scrie Associated Press (AP). În urma unei ofensive a forțelor guvernamentale siriene, gruparea kurdă a pierdut deja cea mai mare parte a teritoriului pe care îl controla.

Jurnaliștii Associated Press informează că au vizitat marți o bază situată lângă aeroportul din Qamishli și au constatat că aceasta era păzită de luptători ai SDF, care au spus că rușii au început să își retragă echipamentele în ultimele zile.

Interiorul spațiilor care fuseseră folosite drept zone de cazare pentru soldați era în mare parte gol, cu obiecte împrăștiate rămase în urmă, inclusiv echipamente de fitness, pudră proteică și unele articole de îmbrăcăminte, conform reporterilor AP.

Ahmed Ali, un luptător SDF, a declarat că forțele ruse au început evacuarea pozițiilor din jurul aeroportului în urmă cu cinci sau șase zile, retrăgându-și echipamentele cu ajutorul unui avion de transport.

„Nu știm dacă destinația a fost Rusia sau baza aeriană Hmeimim”, a spus el, referindu-se la principala bază rusă de pe coasta Siriei. „Ei încă au o prezență în Qamishli și evacuează treptat”, a adăugat soldatul kurd.

Forțele guvernamentale au început o ofensivă pentru a recăpăta controlul în nord-estul Siriei

Instalațiile din Qamishli au fost folosite de Moscova de mai bine de 5 ani ca avanpost pentru operațiunile sale din Siria. Trupe, echipamente și elicoptere au fost transportate prin Qamishli, iar baza a jucat un rol esențial în menținerea influenței ruse în regiunile kurde.

Potrivit surselor citate de agențiile internaționale de presă, o majoritate din trupele și echipamentele ruse se îndreaptă către Latakia, respectiv către baza aeriană Hmeimim, principalul bastion militar al Rusiei pe coasta mediteraneană a Siriei, în timp ce restul se vor întoarce în Rusia.

Anterior, presa siriană a scris că autoritățile siriene vor să ceară Rusiei să evacueze aerodromul din Qamishli după ce forțele guvernamentale vor intra în teritoriile aflate anterior sub controlul grupării kurde SDF.

Baza aeriană va fi folosită pentru operațiuni umanitare

Un convoi umanitar al ONU din Damasc a ajuns marți la Qamishli, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric.

„A livrat alimente, haine groase și pături, printre alte provizii. Mai multe convoaie sunt planificate în zilele următoare”, a afirmat oficialul ONU, citat de Associated Press.

Dujarric a precizat că ONU continuă, de asemenea, să distribuie alimente, pâine și numerar și în alte zone, inclusiv în taberele pentru persoane strămutate.

Rusia își construiește o relație cu noul guvern sirian. Rușii încă folosesc bazele de pe coasta Mediteranei

Nu a existat nicio declarație oficială din partea Rusiei privind retragerea forțelor sale din Qamishli.

AP mai scrie că Rusia și-a construit deja relații cu noul guvern central sirian de la Damasc, după ce fostul președinte Bashar al-Assad a fost înlăturat în decembrie 2024 în urma unei ofensive a rebelilor conduși de actualul președinte interimar Ahmad al-Sharaa – în pofida faptului că Moscova a fost un aliat apropiat al lui Assad.

Intervenția dură a Rusiei în sprijinul lui Assad, în urmă cu un deceniu, a schimbat atunci cursul războiului civil sirian, menținându-l pe Assad la putere. Rusia nu a încercat să contracareze ofensiva rebelilor de la sfârșitul lui 2024, dar i-a oferit azil lui Assad după ce acesta a fugit din țară.

Președintele sirian, vizită la Putin pentru discuții cu privire la ”perioada de tranziție” din Siria

Deși s-au aflat de părți opuse ale frontului în timpul războiului civil, noii conducători de la Damasc au adoptat o abordare pragmatică în relațiile cu Moscova. Rusia și-a păstrat prezența la bazele sale aeriene și navale de pe coasta Siriei.

Președintele sirian Ahmad al-Sharaa urmează să viziteze Moscova miercuri și să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții cu privire la ”perioada de tranziție” din Siria, după cum a informat Kremlinul.

Luptele au izbucnit la începutul acestei luni între SDF și forțele guvernamentale, după ce negocierile privind un acord de integrare a forțelor kurde au eșuat. În prezent este în vigoare un armistițiu, care a fost în mare parte respectat.

Ministerul sirian al Apărării a declarat într-un comunicat că armistițiul sprijină o operațiune a forțelor americane de transfer al militanților Statului Islamic, care erau deținuți în închisori din nord-estul Siriei, către centre de detenție din Irak.

