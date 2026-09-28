Ucraina continuă să lovească rafinăriile rusești: procesarea a coborât la 2,6 mil. barili de țiței/zi, de la 2,8 mil. în iulie – 14 rafinării rusești sunt oprite complet

Ucraina a continuat în septembrie și august campania de lovituri asupra infrastructurii petroliere ruse, iar volumul de țiței procesat de rafinăriile Rusiei a coborât la aproximativ 2,6 milioane de barili pe zi, de la circa 2,8 milioane de barili pe zi la începutul lunii iulie, potrivit unei monitorizări realizate de investitorul și analistul energetic Alexander Stahel.

Datele actualizate la 26 septembrie indică un declin al producției de la rafinăriile rusești de 51% față de nivelul din ianuarie, în timp ce 14 dintre cele 39 de rafinării monitorizate sunt oprite, iar alte nouă funcționează la capacitate redusă.

Ucraina câștigă războiul rafinăriilor – Dintre rafinăriile mari, puținele care încă funcționează se află, deocamdată, în afara razei de acțiune a dronelor

Ucraina a operat cu succes 97 de atacuri asupra rafinăriilor ruse de la începutul anului, dintre care 17 numai în ultimele patru săptămâni.

În consecință, 23 dintre cele 39 de unități de rafinare rusești analizate sunt fie scoase din funcțiune, fie operează sub capacitate. În iulie, aceeași analiză estima o producție de circa 2,8 milioane de barili pe zi, față de aproximativ 5,1 milioane de barili pe zi în 2022.

Presiune tot mai mare pe piața motorinei. Avarierea mai multor unități de distilare a țițeiului face dificilă revenirea rapidă a capacităților de rafinare

Loviturile ucrainene au afectat în special producția de produse petroliere: motorină, benzină și combustibil pentru aviație. La jumătatea lunii septembrie, jumătate dintre cele mai importante rafinării rusești producătoare de motorină își reduseseră producția sau își opriseră operațiunile, ceea ce a determinat Moscova să interzică exporturile de carburanți pentru a proteja piața internă.

Efectele s-au suprapus peste perturbările provocate de războiul din Iran și de problemele de aprovizionare din Orientul Mijlociu, adâncind deficitul global de motorină. Stocurile au coborât la niveluri foarte reduse pe mai multe piețe, iar prețurile au urcat puternic, Agenția Internațională a Energiei estimând că deficitul mondial de motorină ar putea continua și în 2027.

Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor, președintele ucrainean a cerut un armistițiu energetic

Impactul asupra pieței carburanților și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești a devenit o temă în negocierile dintre Washington, Moscova și Kiev.

Președintele american Donald Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski să oprească loviturile asupra infrastructurii petroliere ruse, invocând efectul acestora asupra prețului motorinei. Trump a recunoscut, înaintea întâlnirii cu liderul ucrainean de la New York, că atacurile reprezintă „o lovitură serioasă” pentru Rusia, dar și pentru prețul global al motorinei.

Kievul a anunțat că este dispus să negocieze un armistițiu energetic, adică să oprească atacurile asupra rafinăriilor dacă Rusia încetează la rândul său atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelenski a precizat că un asemenea acord ar trebui să includă, de partea rusă, rafinăriile și infrastructura de petrol și gaze, iar de partea ucraineană, rețelele de electricitate, încălzire, gaze și alimentare cu apă.

Administrația Trump încearcă să introducă această temă în procesul de negociere ce va fi reluat cu medierea SUA. Potrivit lui Zelenski, Washingtonul a propus trei pași: un armistițiu privind infrastructura energetică, redeschiderea coridorului cerealelor din Marea Neagră și reluarea negocierilor trilaterale, posibil inițial la nivel tehnic.

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