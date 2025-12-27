Rusia își extinde postura militară: A amplasat noile sale rachete hipersonice în Belarus – Specialist: Motivul nu e militar, ci politic / SUA vor amplasa propriile rachete hipersonice în Germania

Moscova a desfășurat noile sale rachete balistice hipersonice, capabile de a fi echipate cu focoase nucleare, într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o evoluție care vizează consolidarea capacității Rusiei de a lansa rachete către Europa, arată investigațiile satelitare a doi cercetători americani, confirmate ulterior de o sursă din intelligence-ul american, scrie Reuters.

Agenția de presă notează că evaluarea celor 2 cercetători americani este ”în mare măsură aliniată cu concluziile serviciilor de informații americane”. Reuters citează în acest sens o sursă anonimă familiriazată cu subiectul, care a confirmat informația.

Potrivit Reuters, președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat clar intenția de a amplasa rachete Oreșnik cu rază medie de acțiune, estimată de până la 5.500 km, în Belarus, dar locația exactă nu a fost știută până acum.

Unii experți au afirmat că desfășurarea rachetelor Oreșnik ar sublinia dependența în creștere a Kremlinului de amenințarea armelor nucleare, în încercarea de a descuraja membrii NATO să furnizeze Kievului arme care pot lovi adânc în interiorul Rusiei.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters. Ambasada Belarusului a refuzat la rândul ei să comenteze, dar agenția de știri de stat Belta l-a citat miercuri pe ministrul apărării bielorusian Viktor Khrenin, care a afirmat că desfășurarea rachetelor Oreșnik nu va modifica echilibrul de putere în Europa și că aceasta este „răspunsul nostru” la „acțiunile agresive” ale Occidentului.

Nici Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, iar CIA a refuzat să facă declarații pe marginea acestui subiect.

Strategia rușilor

Cercetătorii Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California și Decker Eveleth de la organizația de cercetare și analiză CNA din Virginia au declarat că și-au bazat concluziile privind desfășurarea rachetelor rusești Oreșnik pe imagini furnizate de Planet Labs, o companie comercială de sateliți, detectând elemente specifice unei baze de rachete strategice rusești.

Lewis și Eveleth au declarat că sunt siguri în proporție de 90% că lansatoarele mobile Oreșnik vor fi staționate la fosta bază aeriană de lângă Krichev, la aproximativ 307 km est de capitala Belarusului, Minsk, și la 478 km sud-vest de Moscova.

Testată pentru prima dată în noiembrie 2024 împotriva unei ținte din Ucraina, racheta Oreșnik – „alun” în limba rusă – este prezentată de Vladimir Putin ca fiind imposibil de interceptat, din cauza vitezei care ar depăși Mach 10.

Putin intenționează desfășurarea rachetelor „în Belarus pentru a-i extinde raza de acțiune în Europa”, a declarat pentru Reuters John Foreman, expert la Chatham House, care a ocupat funcția de atașat militar britanic la Moscova și Kiev.

Statele Unite vor staționa rachete hipersonice în Germania din 2026

Foreman vede această mișcare ca o reacție a rușilor la planul Statelor Unite de a staționa în Germania, anul viitor, rachete convenționale, printre care și racheta hipersonică de rază medie Dark Eagle.

Desfășurarea rachetelor Oreșnik ar avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea pactului New START din 2010, ultimul tratat între SUA și Rusia care limitează desfășurarea de arme nucleare strategice de către cele mai mari puteri nucleare ale lumii.

Putin a declarat după o întâlnire din decembrie 2024 cu omologul său din Belarus, Alexander Lukașenko, că Oreșnik ar putea fi staționat în Belarus în a doua jumătate a acestui an – parte a unei strategii revizuite în care Moscova staționează arme nucleare în afara teritoriului său pentru prima dată de la Războiul Rece.

Lukașenko a declarat săptămâna trecută că primele rachete au fost desfășurate, dar fără a menționa o locație.

Lukașenko a spus că până la 10 rachete Oreșnik vor fi staționate în Belarus. Cercetătorii americani au estimat că amplasamentul este suficient de mare pentru a găzdui doar 3 lansatoare, iar celelalte ar putea fi staționate în altă locație.

Construcția, făcută în grabă

Cercetătorii americani au mai afirmat că analiza imaginilor Planet Labs arată un proiect de construcție grăbit, care a început între 4 și 12 august și prezenta caracteristici similare cu cele ale unei baze strategice rusești de rachete.

Un „indiciu clar” într-o fotografie din 19 noiembrie este un „punct de transfer feroviar de nivel militar” înconjurat de un gard de securitate, la care rachetele, lansatoarele mobile și alte componente ar putea fi livrate cu trenul, a spus Eveleth.

O altă caracteristică, a spus Lewis, este turnarea la capătul pistei a unei platforme de beton care a fost apoi acoperită cu pământ, pe care el a caracterizat-o „compatibilă cu un punct de lansare camuflat”.

Pavel Podvig, un expert în forțele nucleare rusești cu sediul la Geneva, a declarat că este sceptic în privința faptului că desfășurarea rachetelor Oreșnik ar oferi Moscovei avantaje militare sau politice suplimentare, în afară de asigurarea Belarusului de protecția sa.

„Nu văd cum acest lucru ar putea fi perceput în Occident… ca fiind diferit de cele desfășurate în Rusia”, a spus el.

Dar Lewis a spus că desfășurarea Oreșnik în Belarus a subliniat modul în care staționarea armelor nucleare rusești în afara teritoriului său a transmis un „mesaj politic” privind dependența crescută de acestea.

„Vă puteți imagina dacă am pune un Tomahawk (rachetă de croazieră – n.r.) cu armament nuclear în Germania în loc de cele convenționale?”, a spus Lewis. „Nu există niciun motiv militar pentru a instala sistemul în Belarus, ci doar motive politice”.

