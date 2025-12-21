Rusia pune capăt unor acorduri militare încheiate cu 10 țări NATO printre care și România. Decizia marchează sfârșitul cooperării post-Război Rece

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care autorizează Ministerului Apărării să pună capăt unei serii de acorduri militare cu 11 țări NATO, între care și România. Acordul cu țara noastră data din 28 martie 1994.

Lista mai include țări precum Germania, Polonia și Norvegia, Bulgaria, Danemarca, Regatul Unit, Olanda, Croația, Belgia și Republica Cehă.

Ordinul a fost publicat sâmbătă pe portalul juridic oficial al guvernului de la Moscova, oficializând sfârșitul cooperării militare și diplomatice post-Război Rece, pe fondul tensiunilor geopolitice actuale, scrie presa turcă. Relațiile Rusiei cu structurile europene de apărare și securitate s-au deteriorat de la războiul pe scară largă împotriva Ucrainei, din februarie 2022.

În 2023, Rusia a stârnit reacții negative pentru retragerea oficială din Tratatul privind forțele armate convenționale în Europa (CFE), care limita categoriile cheie de echipamente militare convenționale pe care NATO și Pactul de la Varșovia de atunci le puteau desfășura.

La acea vreme, Moscova a acuzat Statele Unite că subminează securitatea post-Război Rece prin extinderea alianței militare NATO.

Luna aceasta, Rusia a denunțat și acordurile de cooperare militară încheiate cu Portugalia, Franța și Canada. Cele trei acorduri, semnate între 1989 și 2000, nu mai sunt relevante din punct de vedere strategic, au declarat autoritățile ruse.

Înțelegerile fuseseră semnate într-o perioadă de îmbunătățire a relațiilor dintre Rusia și Occident, după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

Acordul cu Canada, de exemplu, a fost semnat la doar câteva săptămâni după căderea Zidului Berlinului, în 1989 când liderul sovietic Mihail Gorbaciov a încercat să refacă relațiile cu țările occidentale.

