Rusia: Președintele Vladimir Putin convoacă alegeri legislative pe 20 septembrie

Președintele rus Vladimir Putin a convocat marți alegeri legislative pentru 20 septembrie, în contextul scăderii continue a popularității sale și a partidului Kremlinului, Rusia Unită, potrivit tuturor sondajelor, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Vladimir Putin, care a fost reales în 2024 pentru un nou mandat de șase ani în fruntea Rusiei, a semnat marți un decret prin care se convoacă alegeri legislative în toamna acestui an, conform portalului de informații juridice al statului rus.

Intenția de vot pentru partidul prezidențial Rusia Unită a scăzut în ultimele luni sub 30% și se apropie de cel mai scăzut nivel istoric, de 26,4%, înregistrat în august 2021.

Principalele motive sunt faptul că populația s-a săturat de război și de atacurile cu drone, scăderea nivelului de trai din cauza scumpirii coșului zilnic de cumpărături și, mai ales, întreruperile în furnizarea internetului.

Majoritatea rușilor leagă acest ultim aspect, precum și interdicțiile privind accesarea rețelelor sociale, de deputații partidului de guvernământ din Duma de Stat (Camera Deputaților).

Între timp, partidul Oameni Noi (un proiect politic de centru-dreapta lansat în 2020, creat cu sprijinul tacit al Kremlinului) a crescut în sondaje, opunându-se deschis acestor măsuri, pe care președintele Putin le-a justificat invocând caracterul prioritar al siguranței cetățenilor, deși experții consideră că eficacitatea dronelor ucrainene nu este legată în niciun fel de utilizarea internetului de către cetățeni.

Din acest motiv, potrivit presei, Rusia Unită nu și-a anunțat deocamdată programul electoral, care depinde direct de situația de pe front, de indicatorii economici și de controlul internetului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat în această săptămână un mesaj în care estimează intenția de vot pentru Rusia Unită la 22%, în contextul în care acest partid a obținut aproape 50% din voturi la cele mai recente alegeri legislative, desfășurate în 2021.

Partidul Rusia Unită folosește de obicei pe scară largă resursele administrative ale statului și obține sprijin din partea milioanelor de angajați publici, a lucrătorilor din industria militară și a soldaților.

Analiștii consideră că partidului Kremlinului îi este aproape imposibil să obțină o majoritate constituțională în aceste alegeri

Indiferent de context, analiștii și presa independentă consideră că partidului Kremlinului îi este aproape imposibil să obțină o majoritate constituțională în aceste alegeri, cu excepția cazului în care autoritățile vor manipula rezultatele.

Partidul Rusia Unită beneficiază în mod tradițional de o participare scăzută, în special în marile orașe, din cauza refuzului multor ruși liberali, care au o atitudine critică față de președintele Putin, de a merge la urne.

Pentru a contracara această tendință, autoritățile ruse au lansat o campanie de persecuție împotriva singurului partid de opoziție legal din Rusia, Iabloko, mulți dintre activiștii săi fiind închiși, arestați sau etichetați drept „agenți străini” sau „extremiști”, ceea ce le îngreunează participarea la alegeri.

Iabloko, formațiune care are reprezentare în Duma, este singurul partid din Rusia care se opune public, din 2022, campaniei militare din Ucraina, mai mulți dintre veteranii săi fiind incluși pe listele electorale ale Rusiei Unite.

Companiile de sondare a opiniei publice au modificat metoda prin care realizează chestionarele pentru a ascunde prăbușirea președintelui Putin și a partidului Rusia Unită în sondaje, ceea ce nu a împiedicat scăderea în continuare a susținerii lor în rândul rușilor; din acest motiv, unele dintre ele au renunțat să mai publice rezultatele acestor sondaje.

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