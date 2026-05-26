Rusia poate manipula semnalele GPS până în centrul Europei, avertizează Lituania – antenele de bruiaj sunt amplasate în Kaliningrad

Rusia poate bruia semnalele GPS până în centrul Europei, pe o rază de până la 450 km (280 mile) de exclava sa din Kaliningrad, datorită capacității sale extrem de extinse, a declarat marți un oficial lituanian, citat de Reuters.

De la invadarea Ucrainei din 2022, țările europene au acuzat adesea Rusia de interferențe electronice, însă guvernul președintelui Vladimir Putin neagă acest lucru, dând vina pe tacticile de denigrare ale Occidentului.

Darius Kuliesius, șef adjunct al autorității lituaniene de reglementare în domeniul comunicațiilor, a declarat pentru Reuters că Rusia și-a mărit numărul de antene de „spoofing” GPS, care transmit semnale false pentru a induce în eroare alte sisteme de localizare, de la trei, câte avea la începutul anului 2025, la 36 în prezent.

Antenele sunt amplasate, a spus el, în teritoriul puternic militarizat al Kaliningradului, situat între Lituania și Polonia, membre ale Alianței NATO, pe coasta Mării Baltice.

„Interferențele ocazionale au început odată cu summitul NATO din 2023 de la Vilnius. Acum au construit infrastructura, iar interferențele au devenit o provocare rusă sistemică, permanentă și nesfârșită împotriva securității europene”, a spus Kuliesius.

Ambasada Rusiei din Vilnius, capitala Lituaniei, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar Moscova a negat frecvent astfel de acuzații în trecut.

O hartă a autorității de reglementare lituaniene a indicat că manipularea Sistemului Global de Poziționare (GPS) de către Rusia ar putea acoperi Estonia, Letonia și Lituania, cea mai mare parte a Poloniei și părți din Finlanda, Suedia și Belarus, precum și Marea Baltică.

Raza de acțiune a ajuns la 450 km, a spus Kuliesius, estimare făcută de autoritatea de reglementare lituaniană prin analiza perturbațiilor din transmisiile ADS-B de supraveghere aeriană.

Incidente anterioare

Anul trecut, un avion militar spaniol cu ministrul Apărării Margarita Robles la bord a suferit o perturbare a semnalului GPS în apropierea orașului Kaliningrad, în timp ce un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost supus unor interferențe în timpul zborului către Bulgaria.

Estonia și vecina Finlanda au acuzat, de asemenea, Rusia că a bruiat dispozitivele de navigație GPS în spațiul aerian al regiunii.

Cu toate acestea, majoritatea avioanelor moderne și a aeroporturilor importante dispun de o varietate de instrumente de navigație în cazul în care GPS-ul întâmpină probleme.

Kuliesius a declarat că rețelele de telefonie mobilă din Lituania din apropierea Kaliningradului au o calitate redusă din cauza interferențelor care afectează unele frecvențe.

Spoofingul și bruiajul au atins niveluri maxime în timpul atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei.

„Orarele online ale autobuzelor din Klaipeda nu mai funcționează în timpul acestor vârfuri, întrucât se bazează pe urmărirea autobuzelor prin GPS”, a adăugat el, referindu-se la un oraș situat la 50 km de granița cu Kaliningrad.

Avionul militar cu care Radu Miruţă s-a deplasat în Lituania, bruiat de ruși – fiind navă militară, are dispozitive anti-bruiaj

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni seară, că avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a avut semnalul GPS bruiat, însă fiind o aeronavă militară deține sisteme anti-bruiaj, iar acestea au fost activate.

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar are dispozitive anti-bruiaj militare, dar, da, am verificat şi a fost bruiaj foarte puternic, nu bruiaj”, a relatat ministrul interimar al Apărării.

Acesta a precizat că piloţii au activat sistemul militar de navigaţie şi au luat măsurile de protecţie necesare. „Ne-am uitat unde ar putea fi poziţionat avionul, după informaţiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuţie cu piloţii acolo în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a explicat Radu Miruţă.

Probabil, majoritatea aeronavelor care trec prin zona respectivă se confruntă cu aceeaşi problemă, a mai explicat Radu Miruță: „Nu ştiu cât de bine ar suna ştirea, vă spun că a fost bruiat semnalul GPS în zona prin care a trecut şi avionul în care eram eu, cum probabil că s-a întâmplat şi pentru alte avioane care au trecut pe acolo”.

Reamintim că ministrul, împreună cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au aflat vineri, 22 mai, în vizită de lucru în baza aeriană Šiauliai, din Lituania, unde s-a întâlnit cu militarii Detaşamentului românesc „Carpathian Vipers”.

Avionul Forţelor Aeriene Regale, care îl transporta săptămâna aceasta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a avut de asemenea semnalul GPS bruiat în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse, potrivit The Times.

****