Rusia organizează primele alegeri parlamentare de la începutul invaziei în Ucraina/ Kremlinul urmărește consolidarea sprijinului pentru președintele Putin și război

Rusia a început vineri trei zile de vot pentru alegerea celor 450 de membri ai Dumei de Stat, primul scrutin parlamentar național organizat de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Alegerile se desfășoară într-un sistem politic strict controlat, în care partidul Rusia Unită, formațiunea apropiată de Kremlin, este așteptat să își păstreze dominația asupra parlamentului, transmite AP.

Aproximativ 111 milioane de ruși sunt eligibili să voteze. Pentru a crește participarea, autoritățile au extins votarea pe durata weekendului și au permis inclusiv votul electronic. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, prezența la urne era de aproximativ 30% până vineri seara, inclusiv voturile online.

Pentru Kremlin, scrutinul are o importanță politică mai mare decât simpla componență a parlamentului. Autoritățile vor să prezinte rezultatul drept o confirmare a sprijinului populației pentru președintele Vladimir Putin, pentru direcția politică a țării și pentru războiul din Ucraina.

„Alegerea și hotărârea voastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni îi susțin pe luptătorii noștri, că suntem un popor unit, legat prin valori comune, memorie istorică și dragoste pentru Patrie”, le-a transmis Putin rușilor înaintea votului. Președintele rus a votat online vineri.

Ce urmărește Kremlinul

Rusia Unită este aproape sigură că își va păstra controlul asupra Dumei de Stat. Alte formațiuni parlamentare, precum Partidul Comunist și alte partide din așa-numita „opoziție sistemică”, sunt de asemenea așteptate să rămână în legislativ.

Aceste partide se diferențiază prin poziții ideologice și economice, dar susțin în general principalele inițiative legislative ale Kremlinului. Liderul Partidului Comunist, Ghenadi Ziuganov, a declarat că toate partidele din Duma precedentă au votat în favoarea celor 170 de legi privind susținerea „operațiunii militare speciale”, descriind situația drept un „acord de 100%” în parlament în această privință.

Kremlinul urmărește, de asemenea, să demonstreze că instituțiile politice funcționează normal în pofida războiului și că populația continuă să participe la procesele electorale.

Un alt obiectiv este promovarea unei noi generații de politicieni proveniți din rândul militarilor. Aproape 200 de veterani ai războiului din Ucraina candidează la alegeri, iar Putin a vorbit despre cei care au luptat în conflict ca despre o viitoare „nouă elită”. Succesul acestora ar putea contribui la transformarea veteranilor de război într-o categorie politică importantă.

Ce urmărește opoziția

Partidul liberal Iabloko, una dintre puținele formațiuni care au criticat deschis războiul, a cerut încetarea focului în Ucraina. Formațiunea a fost însă eliminată de pe lista electorală printr-o decizie a Curții Supreme.

Unii dintre candidații Iabloko continuă să candideze în circumscripții uninominale, însă mai mulți politicieni anti-război au fost reținuți, anchetați, condamnați sau au părăsit Rusia.

Candidatul Iabloko Grigori Grișin susține că autoritățile încearcă să stabilească limitele în care poate avea loc competiția electorală și afirmă că mesajul privind încheierea războiului are susținere în rândul unei părți importante a populației. „În opinia mea, majoritatea oamenilor din Rusia vor acum pace”, a declarat Grișin.

Alegătorii: războiul și economia, principalele preocupări

Unii alegători intervievați de presa internațională au vorbit despre dorința de încheiere a conflictului. Alții au pus accentul pe economie, creșterea prețurilor și dificultățile de zi cu zi.

„Aș vrea să trăim într-o țară pașnică, fără război”, a declarat o alegătoare din Dmitrov, un oraș aflat la aproximativ 80 de kilometri de Moscova.

Un alt alegător, un frizer pe nume Ivan, a spus că principala sa preocupare este creșterea prețurilor.

„Indiferent cât câștigi, nu este suficient. Prețurile cresc mai repede decât salariile”, a declarat el.

În același timp, atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și infrastructurii ruse au provocat probleme de aprovizionare cu combustibil și au adus efectele războiului mai aproape de populația civilă.

Votul în teritoriile ucrainene ocupate

Scrutinul se desfășoară și în patru regiuni ucrainene pe care Rusia le-a anexat unilateral după începutul războiului, dar pe care nu le controlează în totalitate. Votarea are loc și în Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Ucraina califică alegerile din aceste teritorii drept ilegale și a cerut statelor și organizațiilor internaționale să nu recunoască rezultatele. Uniunea Europeană a adoptat aceeași poziție și a declarat că nu va recunoaște nici organizarea scrutinului în teritoriile ucrainene ocupate, nici rezultatele acestuia.

Moscova afirmă, în schimb, că Ucraina încearcă să perturbe alegerile, inclusiv prin atacuri cu drone asupra unor obiective din regiunile unde are loc votarea.

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