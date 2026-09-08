Rusia își redesenează harta rutelor maritime prin Arctica

Rusia consolidează un coridor energetic arctic care ar scurta călătoriile spre Asia, ar reduce riscurile generate de perturbările la tranzitarea Canalului Suez și ar putea oferi Moscovei un control mai mare al costurilor de transport.

Ruta Mării Nordului (NSR) a Rusiei este pe cale să schimbe comerțul cu materii energetice între Europa și Asia, iar embargoul impus de UE din ianuarie 2027 pentru importul de GNL din Rusia forțează Moscova să o inaugureze mai devreme decât era planificat.

În principal, ruta nordică va deservi navele încărcate cu GNL, dar dezvoltarea proiectului Rosneft – Vostok Oil – va aduce și petroliere. Pentru Rusia, avantajul este scurtarea rutei către clienții asiatici și evitarea punctelor care pot fi blocate și crește controlul Moscovei asupra infrastructurii de transport. Cu toate acestea, caracterul sezonier și deficitul de nave reprezintă constrângeri majore pentru utilizarea intensivă a acestui nou traseu.

NSR urmărește coasta arctică a Rusiei din zona strâmtorii Kara până la strâmtoarea Bering și are o lungime de aproximativ 5.600 km. Întreaga rută se află sub jurisdicția Rusiei fiind operațională cu ajutorul spărgătoarelor de gheață, porturile aflându-se pe propriul teritoriu.

Cea mai mare parte a traficului naval se concentrează între lunile iunie și octombrie. Însă încălzirea climei și înmulțirea navelor capabile să navigheze în zona arctică prelungesc sezonul de navigație.

Pentru transportul de marfuri de la Murmansk la Qingdao, pe coasta de est a Chinei, ruta arctică măsoară aproximativ 6.400 km și este parcursă în aproximativ 20 de zile, comparativ cu 12.400 km și aproximativ 39 de zile via Canalul de Suez. Valoarea sa ca scurtătură a fost consolidată de nesiguranța tot mai mare a rutei prin Canalul Suez.

Arctic LNG 2 reprezintă următoarea etapă majoră a comerțului rusesc cu GNL arctic. Proiectul din Peninsula Gydan a fost conceput pentru a produce 19,8 milioane de tone/an în trei instalații plutitoare, dintre care două au fost finalizate.

Producția este sub capacitatea proiectată din cauza sancțiunilor impuse de SUA și a lipsei de nave specializate, primele exporturile fiind efectuate anul trecut spre China. Majoritatea navelor încărcate la Arctic LNG 2 au navigat pe ruta nouă NSR, transportând 530.000 tone LNG, subliniind rolul important al acestei rute nordice.

O creștere suplimentară a traficului de-a lungul NSR este așteptată să vină din redirecționarea GNL-ului rusesc care era destinat țărilor UE. Uzina de GNL Yamal a Novatek din Sabetta, cu o capacitate de 17,4 milioane de tone/an, alimentată de zăcământul South Tambey, a început exporturile în 2017 și s-a bazat în mod tradițional pe Europa ca principală piață, cea mai mare cantitate de GNL fiind livrată în baza unor contracte pe termen lung încheiate cu operatori din Franța, Belgia, Spania, Olanda și Portugalia.

Acest model este menit să se schimbe odată cu intrarea în vigoare a interdicției totale a importului de GNL-ului rusesc în Europa din ianuarie 2027, navele încărcate la Yamal urmând să fie redirecționate spre Asia.

Rolul NSR crește odată cu începerea exploatărilor petroliere. Astfel prin Arctica poate fi exportat petrol în porturile îndepărtate din China în condiții de profitabilitate. China a fost destinația principală și aproape exclusivă, dar se așteaptă ca transporturile să deservească și India și alte piețe.

Finalizarea proiectului petrolier Vostok Oil al Rosneft ar putea majora substanțial importanța rutei nordice. Zăcământul estimat la 48 mld barili petrol este cel mai mare proiect dezvoltat de Rusia din anii 2000.

China este prima destinație naturală, deoarece porturile sale nordice au cel mai mare beneficiu geografic, iar rafinăriile procesează deja volume substanțiale de petrol rusesc. Cu toate acestea, Moscova caută piețe de desfacere suplimentare, inclusiv Indonezia, unde producția de țiței a fost problematică în acest an.

NSR nu trebuie să înlocuiască Suezul sau Capul Bunei Speranțe pentru a deveni un factor de schimbare. Avantajul său constă în reorganizarea fluxurilor energetice ale Rusiei. Proiecte precum Vostok Oil înseamnă că utilizarea NSR de către Moscova nu va fi determinată doar de preocupări politice și de securitate

Construcția de conducte și terminale în zona arctică, nave capabile să navigheze printre ghețuri, centre de transbordare a încărcăturii și parteneriatele cu rafinăriile din Asia sunt din ce în ce mai mult în jurul fluxurilor spre est. Rusia nu doar își redirecționează exporturile departe de Europa, ci își redesenează harta energetică conectând hub-urile asiatice cu porturile, conductele și flota sa.

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