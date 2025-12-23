Rusia își declară „sprijinul deplin” pentru Venezuela, în conflictul cu SUA

Șeful diplomației de la Caracas, Yvan Gil, a anunțat, într-un comunicat, că a discutat la telefon cu omologul său rus Serghei Lavrov (foto), care a exprimat „sprijinul deplin” al Rusiei pentru Venezuela în conflictul cu SUA.

„Partea rusă a reafirmat sprijinul său total și solidaritatea sa cu liderii și poporul venezueleni în contextul actual”, a transmis, la rândul său, Moscova.

„Am trecut în revistă agresiunile și încălcările flagrante ale dreptului internațional care sunt comise în Caraibe: atacuri contra ambarcațiunilor, execuții extrajudiciare și acte ilicite de piraterie executate de guvernul SUA. Ministrul Lavrov (…) și-a reafirmat deplina susținere în fața ostilităților contra țării noastre”, a dat asigurări Gil în comunicatul său, potrivit Agerpres.

Ministrul rus „a subliniat că acest tip de agresiuni nu poate fi tolerat” și „a afirmat că Rusia își va aduce întreaga cooperare și susținere pentru Venezuela contra acestei blocade, exprimând sprijinul său total pentru acțiuni angajate în cadrul Consiliului de Securitate al ONU”, potrivit Caracasului.

La rândul său, Moscova a difuzat un comunicat în care a informat că „miniștrii și-au exprimat profunda preocupare în fața escaladării unor acțiuni ale Washingtonului în Marea Caraibelor, care ar putea avea consecințe grave pentru regiune și amenința navigația internațională”.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro, socialist, este un aliat fidel al lui Vladimir Putin, pe care l-a susținut chiar din primele zile ale ofensivei militare ruse declanșate împotriva Ucrainei.

Recent, Washingtonul a anunțat punerea în aplicare a unei blocade navale în jurul Venezuelei contra unor petroliere pe care el le consideră ca fiind vizate de sancțiuni. SUA au arestat deja două petroliere pe care le suspectau că transportau petrol venezuelean vizat de asemenea măsuri.

Un al treilea petrolier, identificat de media americane drept Bella 1, vizat de sancțiuni americane din 2024 pentru presupusele sale legături cu Iranul și cu gruparea șiită libaneză Hezbollah, a fost urmărit duminică fără a fi arestat.

Aceste intervenții survin într-un moment în care președintele american Donald Trump, care a desfășurat începând din august un important dispozitiv militar în Caraibe, acuză Venezuela că se folosește de petrol, principala sa resursă, pentru finanța „narcoterorismul, traficul de ființe umane, omuciderile și răpirile”.

Caracasul dezminte orice implicare în traficul de stupefiante și susține că Washingtonul caută să-l înlăture de la putere pe președintele Nicolas Maduro pentru a-și impune controlul asupra rezervelor petroliere ale Venezuelei, cele mai mari din lume.

