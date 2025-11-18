Rusia își consolidează influența în Africa. Militarii ruși au preluat controlul de la trupele Wagner în mai multe țări

Până acum foarte discretă în privința participării sale militare în Africa, armata rusă este prezentă în șase țări de pe continent, au relatat mai multe canale de televiziune publice rusești, potrivit Agerpres.

Izolată de Occident de la ofensiva sa împotriva Ucrainei, Moscova stabilește noi parteneriate în Africa, unde influența sa politică, economică și militară s-a consolidat în ultimii ani.

„Ofițeri și soldați ai forțelor armate ruse operează deja în șase țări africane”, a transmis un corespondent al postului de televiziune public Rossia 1 într-un reportaj difuzat duminică. El nu a precizat țările la care s-a referit, în afară de Mali, unde a fost filmat reportajul.

Un alt reportaj publicat de canalul RT în limba franceză, RT France, menționează „mai multe țări africane, inclusiv Mali, Burkina Faso, Niger și Guineea Ecuatorială”. RT France a fost lansat după ce Uniunea Europeană a interzis RT, fostul Russia Today, și se concentrează pe publicul francofon african, potrivit site-ului său.

Întrebat de RT despre natura misiunii sale, un soldat rus a răspuns: „Militarii din Ministerul Apărării, și în special cei din Africa Corps, apără întotdeauna și pretutindeni interesele Rusiei”.

Informații circulau deja despre prezența trupelor sau a instructorilor militari ruși în Burkina Faso, Niger, Guineea Ecuatorială, Republica Centrafricană și Libia. Unitatea militară Africa Corps, parte a Ministerului Apărării, a preluat controlul de la trupele paramilitare ale Grupării Wagner pe continentul african, au declarat pentru AFP, în iunie, surse diplomatice.

Gruparea Wagner, prezentă în Africa și Ucraina, a trecut printr-un proces complex de dizolvare după moartea fondatorului sau, Evgheni Prigojin, într-un accident de avion în august 2023, după o rebeliune eșuată împotriva Moscovei. Într-o filmare difuzată la televiziunea de stat rusă, un soldat mascat se află lângă un steag care seamănă foarte mult cu steagul Grupării Wagner.

Conform reportajului, soldații desfășurați sunt cu toții „veterani ai operațiunii militare speciale”, denumirea folosită de Moscova pentru ofensiva sa din Ucraina.

Alte imagini arată două bombardiere rusești lansând un atac și echipamente militare grele, inclusiv elicoptere și transportoare blindate.

Potrivit Moscovei, aceste forțe, care țin de Ministerul rus al Apărării, ajută mai multe guverne africane în lupta împotriva mișcărilor jihadiste.

