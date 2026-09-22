Rusia își adaptează terminalele pentru îngrășăminte și cărbune din porturile baltice și arctice, pentru a evita exporturile de la Marea Neagră

Companiile rusești au început să reconfigureze terminale pentru îngrășăminte, cărbune și alte tipuri de mărfuri din porturile Rusiei de la Marea Baltică și din zona arctică — inclusiv Ust-Luga și Murmansk — pentru a putea gestiona exporturi de cereale, după ce atacurile cu drone ucrainene au perturbat transporturile prin Marea Neagră, potrivit unor surse Reuters.

Atât Rusia, cel mai mare exportator de grâu din lume, cât și Ucraina au înregistrat o scădere drastică a exporturilor de cereale, pe fondul atacurilor reciproce asupra navelor și porturilor din Marea Neagră din ultimele luni. În sezonul de export precedent, aproape 90% din exporturile maritime de cereale ale Rusiei au fost expediate prin Marea Neagră.

O sursă din industrie a declarat că un terminal privat, Ultramar, cu o capacitate declarată de 37 de milioane de tone în portul Ust-Luga de la Marea Baltică — specializat în prezent în principal în îngrășăminte minerale — a fost adaptat rapid pentru a putea gestiona transporturi de cereale.

O altă sursă din industrie, care a văzut procesul-verbal al unei reuniuni a Ministerului rus al Transporturilor din august, a declarat că a fost luată în considerare redirecționarea fluxurilor de marfă ale Demetra, cea mai mare companie rusească de comercializare și logistică a cerealelor, către Ultramar.

„Nu este vorba doar despre Demetra; toți ceilalți vor să ajungă acolo. Toată lumea vrea să meargă în Marea Baltică”, a declarat sursa, adăugând că cerealele provenite de la Demetra sunt transportate acum către Ultramar.

Subvenții de la stat

Ultramar gestionează cereale din luna august, a declarat o sursă din piață. Cererile pentru transportul feroviar al cerealelor către terminal în luna septembrie au ajuns la aproximativ 260.000 de tone, cu destinația Egipt și Arabia Saudită, a declarat o altă sursă din piață. Anterior, Ultramar nu expedia cereale.

Ultramar a exportat anul trecut 16 milioane de tone de îngrășăminte. O sursă din industrie a spus că există suficientă capacitate disponibilă la terminalele baltice, astfel încât conversia acestora nu este probabil să afecteze exporturile de îngrășăminte ale Rusiei.

Terminalele Modul și BSMZ din portul Sankt Petersburg, care anterior nu gestionau transporturi de cereale, primesc acum astfel de mărfuri, potrivit surselor. O sursă a menționat că Modul poate gestiona până la 70.000 de tone de cereale în containere pe lună, deși această modalitate de transport este considerată în general mai costisitoare.

Ultramar, Demetra, Ministerul Transporturilor, Modul și BSMZ nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.

Utilizarea terminalelor reconvertite ar putea crește semnificativ capacitatea de export a porturilor rusești de la Marea Baltică. Analiștii estimează că acestea au în prezent o capacitate cumulată de manipulare a cerealelor de aproximativ 2–7 milioane de tone, comparativ cu peste 60 de milioane de tone în porturile din sudul țării.

O sursă a declarat că operatorul feroviar Russian Railways a acordat o prioritate ridicată transporturilor de cereale către Marea Baltică și zona arctică, care au beneficiat deja de subvenții de stat. Russian Railways a refuzat să comenteze.

Port arctic fără gheață

Portul maritim comercial din Murmansk, al patrulea ca mărime din Rusia, cu o capacitate anuală de până la 24 de milioane de tone, a anunțat săptămâna trecută că se pregătește să înceapă exporturile de cereale în octombrie. Portul exportă cărbune, minereuri și metale.

O sursă din industrie a declarat că, datorită capacității portului de a primi nave mari de tip Panamax, creșterea costurilor transportului maritim nu va fi semnificativă. Murmansk se află la 2.700 km de principalul punct de export al cerealelor din sudul Rusiei, Novorossiisk.

Sursa a spus că a fost deja convenit și aprobat de Russian Railways transportul primei încărcături de 40.000 de tone de cereale, pe cale ferată, din regiunea Stavropol din sudul Rusiei către Murmansk.

Murmansk este un port arctic accesibil pe tot parcursul anului, fără probleme de îngheț, și poate fi atins prin ape neutre. Portul a avut un rol important în aprovizionarea Uniunii Sovietice cu ajutoare din partea Aliaților în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În prezent, este considerat o destinație mai sigură, întrucât riscurile din Marea Baltică au crescut și ele pe fondul deteriorării relațiilor cu Europa. Portul nu a răspuns solicitării de comentarii.

Rusia a exportat 4,4 milioane de tone de cereale în lunile iulie și august, cu aproximativ 31% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce exporturile de cereale din septembrie sunt estimate să scadă la jumătate, până la 2,45 milioane de tone, față de volumul de anul trecut, potrivit companiei de consultanță Sovecon.

Fermierii s-au plâns că au acumulat surplusuri de cereale pe care nu au reușit să le exporte. Ministrul rus al Agriculturii, Oksana Lut, a declarat săptămâna trecută jurnaliștilor că Rusia nu are probleme în ceea ce privește exporturile de cereale, după redirecționarea transporturilor prin Marea Baltică, Marea Caspică și Orientul Îndepărtat.

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