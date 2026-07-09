Rusia interzice exporturile de motorină după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

Rusia a decis să interzică exporturile de motorină, într-o încercare de a stabiliza piața internă a carburanților, afectată de penurii și creșteri semnificative ale prețurilor.

Măsura vine în contextul în care atacurile repetate cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor rusești au redus capacitatea de producție și au afectat distribuția combustibililor în mai multe regiuni ale țării.

Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat, în cadrul unei ședințe de guvern transmise la televiziune, că situația de pe piața combustibililor rămâne una dificilă.

Oficialul a recunoscut că numeroase benzinării se confruntă cu probleme de aprovizionare, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte ore întregi pentru a alimenta.

Potrivit lui Novak, interdicția privind exporturile de motorină va permite direcționarea unor cantități mai mari către piața internă și va contribui la reducerea deficitului de carburanți.

Guvernul de la Moscova a anunțat că restricțiile vor rămâne în vigoare până la data de 31 iulie și se aplică inclusiv companiilor producătoare de motorină. În paralel, Rusia va începe să importe combustibil în luna iulie, o decizie neobișnuită pentru unul dintre cei mai mari exportatori de produse petroliere din lume, scrie Reuters.

Autoritățile speră că măsura va calma tensiunile de pe piața internă, unde lipsa combustibilului a generat nemulțumiri în rândul populației și al transportatorilor.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au afectat în mod repetat rafinăriile rusești în ultimele luni, reducând volumele disponibile pentru consumul intern și pentru export.

Anunțul Moscovei a avut un impact imediat asupra piețelor internaționale. Marjele de referință pentru motorina din Europa au urcat la un nivel record, de 60,17 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind diminuarea livrărilor din Rusia.

Chiar înainte de introducerea interdicției, exporturile maritime de motorină și gasoil ale Rusiei înregistraseră o scădere accentuată. În luna iunie, acestea au coborât la aproximativ 1,8 milioane de tone metrice, în scădere cu 39% față de luna precedentă și cu 46% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când exporturile se ridicau la 3,35 milioane de tone.

Reducerea livrărilor este pusă atât pe seama atacurilor asupra rafinăriilor, cât și pe prioritizarea aprovizionării pieței interne.

Datele privind transporturile maritime arată că, în luna iunie, Turcia și Brazilia au rămas principalii importatori de motorină rusească, absorbind împreună cel puțin jumătate din volumele disponibile pentru export.

Pe lângă acestea, Maroc, Egipt și Senegal s-au numărat printre cei mai importanți cumpărători ai produselor petroliere rusești.

Interdicția temporară ar putea determina acești importatori să caute surse alternative de aprovizionare, în timp ce piața europeană și cea globală vor monitoriza cu atenție evoluția producției din Rusia și efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice.

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