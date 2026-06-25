cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

25 iunie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Rusia închide consulatul român de la Sankt Petersburg, ca răspuns la închiderea consulatului rus din Constanța

Rss
De Iulian Soare

25 iunie, 2026

Ministerul Afacerilor Externe anunţă, joi, că Moscova a notificat România cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg și retragerea consimţământului pentru înfiinţarea postului consular respectiv.

Reacţia Rusiei vine după decizia ţării noastre de a declara persona non grata consulul general al Federaţiei Ruse de la Constanţa și a închiderii consulatului de la Marea Neagră, în urma incidentului dronei care a explodat pe acoperișul unui bloc din Galaţi, rănind două persoane și declanșând un incendiu.

MAE confirmă că ambasadorul României în Federaţia Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, arată MAE într-un comunicat oficial.


”În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părţii ruse de retragere a consimţământului pentru înfiinţarea postului consular respectiv”, precizează Ministerul Afacerilor Externe. 

MAE: ”Reacţia părţii ruse era previzibilă”

”MAE reaminteşte că decizia anunţată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autorităţile române la 29 mai 2026, în urma prăbuşirii unei drone ruseşti în municipiul Galaţi, incident soldat cu răniţi şi pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federaţiei Ruse la Constanţa şi a dispus închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din oraşul respectiv”, subliniază MAE. 

(Citește și: Ambasadorul României la Moscova, convocat la ministrul rus de Externe – replică la închiderea consulatului rus din Constanța)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți