Rusia începe ofensiva de primăvară-vară în Ucraina – Atacurile au afectat și R. Moldova, care a declarat stare de urgență în sectorul energetic

Șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, a raportat că forțele ruse au intensificat atacurile terestre pe întreg teatrul de operațiuni, în ultima săptămână. Este o confirmare a evaluării Institutului pentru Studiul Războiului conform căreia forțele ruse au lansat ofensiva de primăvară-vară 2026. Institutul a publicat și o hartă cu situația din teren pe 23 martie (foto).

Atacurile ruseşti asupra Ucrainei au ucis, în noaptea de luni spre marți, cel puţin cinci persoane, au avariat locuinţe şi au afectat aprovizionarea cu energie, inclusiv o linie electrică dintre Moldova şi România.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că au fost raportate pagube în 11 regiuni în urma atacurilor intense cu rachete şi drone şi a lansat un nou apel către aliaţi pentru a furniza Kievului muniţie de apărare aeriană.

El a avertizat în repetate rânduri că țara sa, al cărei principal furnizor de sisteme de apărare aeriană împotriva rachetelor balistice este Statele Unite, se va confrunta cu un deficit de rachete, în timp ce Washingtonul este concentrat pe războiul dintre SUA-Israel şi Iran. „Este important să continuăm să sprijinim Ucraina. Este important ca toate acordurile privind apărarea aeriană să fie puse în aplicare la timp”, a declarat Zelenski pe X, potrivit news.ro.

Forţele aeriene ucrainene au informat că Rusia a lansat 34 de rachete şi 392 de drone în ultimele atacuri asupra infrastructurii critice şi că 25 de rachete şi 365 de drone au fost doborâte sau neutralizate.

Parlamentul de la Chișinău, convocat pentru a aproba starea de urgență

Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic, pe întreg teritoriul țării, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026, conform unui comunicat al Ministerului Energiei din Republica Moldova.

Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament, astfel că a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului marți, se subliniază în comunicat.

„În conformitate cu articolul 29 din Legea nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză, măsura a fost propusă în baza ședinței de astăzi convocată pe platforma Centrului Național de Management al Crizei și în baza solicitării Ministerului Energiei. În contextul atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești – Isaccea, decizia este fundamentată de analiza riscurilor, de necesitatea unor intervenții urgente pentru protejarea infrastructurii critice și mobilizarea resurselor suplimentare”, se menționează în comunicat.

