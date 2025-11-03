Rusia continuă să vândă petrol către India, înainte de sancțiunile pe Rosneft și Lukoil. Cel mai mare cumpărător indian: ”Dacă entitatea nu e sancționată voi continua să cumpăr”

Exporturile maritime de petrol ale Rusiei s-au intensificat înainte de aplicarea sancțiunilor americane pe Rosneft și Lukoil, în condițiile în care exporturile de țiței marcate cu destinația „necunoscută” au urcat brusc, scrie Bloomberg.

Potrivit Bloomberg, livrările către India au scăzut sub pragul de 1 milion de barili pe zi, iar volumele către China continuă să se reducă și ele, însă exporturile de țiței marcate cu destinația „necunoscută” au crescut puternic la 1,5 milioane de barili pe zi, un nivel record.

Bloomberg notează că Moscova încearcă să opacizeze fluxul de țiței pe măsură ce sancțiunile internaționale au fost intensificate de aliații Ucrainei și SUA, mai ales după ce Washingtonul a impus tarife de 25% pe India pentru achizițiile sale continue de petrol rusesc.

Cel mai mare cumpărător din India, controlat de statul indian: Dacă entitatea nu e sancționată voi continua să cumpăr

Conform sursei citate, este probabil ca o bună parte din aceste transporturi pe mare de țiței să se îndrepte spre aceleași destinații. Sancțiunile internaționale ale SUA impuse asupra Rosneft și Lukoil vor intra în vigoare la data de 21 noiembrie.

Săptămâna trecută, directorul financiar al Indian Oil Corp., cea mai mare companie din India după capacitatea de rafinare a țițeiului, a declarat, în cadrul unei teleconferințe cu analiștii după publicarea rezultatelor financiare, că dacă entitatea cu care este realizată tranzacția cu petrol rusesc nu este sancționată, atunci compania indiană va continua să cumpere.

Un detaliu foarte important este că Indian Oil Corp. este deținută de statul indian.

Dialogul din teleconferința Indian Oil Corp., conform Bloomberg:

Întrebare – Analist: În legătură cu țițeiul rusesc, a fost făcut un comentariu conform căruia veți respecta sancțiunile. Înțeleg că achiziționați de pe piața spot, care nu are o sursă desemnată atunci când cumpărați în acest fel. Așadar, asta înseamnă că veți evita complet țițeiul rusesc, având în vedere că piața spot nu distinge între sursa țițeiului?

Răspuns – Anuj Jain, director financiar (CFO) Indian Oil: Nu. Nu vom opri achizițiile atâta timp cât respectăm sancțiunile. Astăzi, din Rusia, țițeiul rusesc nu este sancționat. Sancțiunile vizează entitățile și companiile de transport maritim. Așadar, dacă astăzi cineva îmi oferă țiței printr-o entitate nesancționată, și se respectă plafonul de preț (impus de G7– n.r.), iar transportul este în regulă, atunci voi continua să cumpăr.

Întrebare – Analist: Dar cunoașteți sursa țițeiului atunci când cumpărați de pe piața spot?

Răspuns – Anuj Jain: Da, da. Certificatul de origine face parte din documentația standard care se verifică de fiecare dată când se efectuează plățile.

Întrebare – Analist: În regulă. Deci, în prezent, nu evitați țițeiul rusesc, cu excepția celor două entități sancționate, pe care practic le excludeți, corect?

Răspuns – Anuj Jain: Exact. În afară de acele două entități, au existat și altele în trecut.

Noi menținem o bază de date completă, iar atunci când facem achizițiile, ne asigurăm că respectăm toate sancțiunile internaționale aplicabile la acel moment.

Miliardarul Lakshmi Mittal, fost proprietar al Sidex Galați, prins că a cumpărat petrol rusesc supus sancțiunilor

Inclusiv miliardarul indian Lakshmi Mittal – fost proprietar al Sidex Galați și până recent al fostei fabrici Metalurgica (TEPRO), acum ArcelorMittal Tubular Products Iași – a achiziționat petrol rusesc transportat de așa-numita „flotă fantomă” aflată sub sancțiuni, potrivit unei investigații Financial Times (FT).

Potrivit jurnaliștilor FT, rafinăria Guru Gobind Singh din statul indian Punjab, controlată de joint-venture-ul HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL), primea petrol rusesc transportat de petroliere incluse pe listele de sancțiuni ale SUA. Mittal este coproprietar al HMEL.

Investigația FT a arătat că, între iulie și septembrie 2025, rafinăria a primit cel puțin patru loturi de petrol în valoare totală de aproximativ 280 de milioane de dolari.

Petrolierele plecau din Murmansk și livrau încărcătura prin Golful Oman. Pe parcursul curselor navele dezactivau sistemul de identificare automată sau transmiteau coordonate eronate.

Miliardarul indian Lakshmi Mittal – care conform Ziarul de Iași tocmai a vândut către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov compania metalurgică ArcelorMittal Tubular Products Iași – este una dintre cele mai cunoscute figuri din industria globală. El conduce ArcelorMittal și din 2008 face parte din consiliul de administrație al Goldman Sachs.

Acesta mai deține în România combinatul siderurgic Hunedoara și fabrica de țevi Roman, combinatul siderurgic Galații fiind vândut de Mittal acum mai mulți ani.

***