joi

13 noiembrie, 2025

Nici rușii nu scapă de dumpingul chinezesc – Războiul și sancțiunile au făcut Rusia dependentă economic total de China

De Iulian Soare

13 noiembrie, 2025

Companiile ruse se confruntă cu o avalanșă de importuri chinezești, dependența de economia chineză acutizându-se în anii de după invazia Ucrainei, care a fost urmată de ruperea relațiilor economice cu Vestul, reiese dintr-un articol publicat în Kommersant.

Publicația rusă a publicat un interviu cu directorul general al companiei de anvelope Ikon Tyres – fosta Nokian Tyres, care s-a mutat în România, la Oradea – în care vorbește despre criza de pe piața rusă a anvelopelor. Potrivit lui Andrey Pantyukhov, CEO-ul Ikon Tyres, impactul producătorilor chinezi pe piața rusă este devastator.

”Cea mai gravă problemă este extinderea importurilor chinezești”

Acesta a fost întrebat cât de serioasă este concurența chineză pentru producătorul rus de anvelope.


”Aceasta este probabil cea mai serioasă problemă a pieței rusești de anvelope în prezent: extinderea importurilor chineze, în absența totală a măsurilor de protecție din partea statului. Discutăm mult despre asta cu autoritățile, dar până acum nu am primit sprijinul concret pe care, cred eu, producătorii locali ar trebui să se bazeze. Există multe motive pentru această situație, dar realitatea rămâne aceeași”, a declarat Pantyukhov.

Potrivit acestuia, cota de piață a chinezilor pe piața anvelopelor pentru autoturismelor din Rusia a crescut de la 11% în 2019 la 35% în 2024, perioadă în care producția din Rusia a scăzut puternic.

”Este o problemă majoră, cauzată în principal de prețurile extrem de mici la care sunt oferite anvelopele. Considerăm că acesta este dumping și o încălcare a regulilor concurenței loiale. Toate acestea, desigur, afectează grav producătorii ruși. Într-o măsură mai mică ne afectează și pe noi, pentru că suntem orientați spre segmente mai scumpe, dar producătorii Cordiant, Kama Tyres, care operează în același segment de buget, sunt serios afectați”, a mai afirmat Andrey Pantyukhov, CEO-ul Ikon Tyres.

Potrivit acestuia, peste 200 de firme chineze vând în prezent anvelope pe piața rusească.

(Citește și: „Donald Trump, convins că poate opri războiul din Ucraina în câteva luni: „Cred că Putin vrea să facă afaceri cu noi și să câștige mulți bani pentru Rusia””)

(Citește și: „Interviu Holger Görg / China exploatează o Rusie slăbită, dar nu-și permite un parteneriat cu ea: are nevoie de SUA și UE”)

***


