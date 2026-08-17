Cum își modernizează Rusia flota de drone: Geran-4/5, mult mai dificile de interceptat, au depășit producția modelului Geran-2. Caracteristicile noilor drone pe care rușii le folosesc tot mai des

Moscova și-a modernizat flota de drone de atac utilizate împotriva Ucrainei, iar noile variante cu motor cu reacție – Geran 4 și Geran 5 – creează dificultăți tot mai mari forțelor ucrainene însărcinate cu apărarea aeriană, conform analiștilor. Ca urmare a acestor dificultăți la interceptare, din 11 august, Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a încetat să mai publice separat datele privind numărul mijloacelor de atac aerian lansate de Rusia și numărul celor interceptate, raportând acum doar un singur număr, respectiv cel al țintelor „doborâte/suprimate”.

Schimbarea metodologiei de raportare vine într-un context în care rata interceptărilor scade vizibil, cu toate că Rusia folosește în medie ceva mai puține mijloace de atac, asta pe măsură ce Rusia a introdus drone mai rapide, mai greu de detectat și mai greu de doborât, și pe măsură ce stocurile ucrainene de rachete interceptoare Patriot – singurele capabile să intercepteze eficient rachetele balistice – sunt aproape epuizate.

De la Geran 2 la Geran 4/5: de la 180 km/h la 600 km/h

Până de curând, coloana vertebrală a flotei rusești de drone de atac era Geran-2 – versiunea rusească a dronei iraniene Shahed-136, echipată cu un motor cu piston, cu o viteză de croazieră de circa 180 km/h și o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri. Geran-2 rămâne încă cel mai utilizat model și cel care, de regulă, pătrunde în spațiul aerian al statelor vecine – inclusiv cele patru drone doborâte în România de la sfârșitul lunii iulie. Lentoarea sa relativă este, paradoxal, și o vulnerabilitate, și un avantaj: este ușor de detectat, dar poate fi lansată în roiuri de zeci sau sute de unități simultan, saturând apărarea aeriană.

Noile variante de drone rusești schimbă însă ecuația. Geran-4 și Geran-5, echipate cu motor cu reacție, ating viteze de croazieră de 500-600 km/h – de două și respectiv trei ori mai mult decât Geran-2 – și transportă un focos de până la 90 de kilograme, cu o rază de acțiune declarată de aproximativ 850-1.000 de kilometri. Viteza mult mai mare reduce dramatic timpul de reacție al apărării aeriene și face interceptarea semnificativ mai dificilă.

Colonelul ucrainean Oleksandr Zaruba, cercetător principal la Institutul Național de Stat pentru Testare și Certificare a Armamentului din Ucraina, a anunțat la începutul lunii iunie că Rusia a utilizat aproximativ 1.400 de drone de atac cu motor cu reacție de la începutul lui 2026, comparativ cu doar aproximativ 180 pe tot parcursul anului 2025.

Zaruba a identificat Geran-3, Geran-4 și Geran-5 printre principalele tipuri cu propulsie cu reacție folosite împotriva Ucrainei. Creșterea este de aproape opt ori în doar șase luni – o scară mult mai mare decât cea care poate fi dedusă din epavele identificate public sau din raportările zilnice ale Forțelor Aeriene ale Ucrainei, după cum arată analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-thank american.

Producția de Geran 4/5 a depășit-o pe cea de Geran 2. Războiul inovației continuă

Producția rusească de drone kamikaze cu motor cu reacție – Geran-4 și Geran-5 – a depășit deja producția de drone Geran-2 cu motor convențional, conform informațiilor furnizate de Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării (DIU) publicației specializate Militarnyi.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, industria rusă de apărare produce în prezent aproximativ 3.000 de drone Geran-4 și Geran-5 pe lună, față de circa 2.800 de drone Geran-2. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estima, în martie 2026, că Rusia producea aproximativ 5.500 de drone pe lună în total.

Conform analiștilor, trecerea s-a produs prin redirecționarea unei părți din capacitatea de producție către variantele cu motor cu reacție.

Producția de serie a Geran-4 și Geran-5 a fost pusă în funcțiune la o unitate din Elabuga, Tatarstan, în cadrul Zonei Economice Speciale Alabuga – cel mai mare centru de producție de drone din Rusia, cu o capacitate actuală de aproximativ 6.000 de unități. Imagini din satelit analizate la începutul lunii iulie au arătat lucrări de construcție de amploare la complexul Alabuga, cu noi facilități a căror construire a început în luna mai, indicând pregătiri pentru o posibilă extindere suplimentară a capacității.

Generalul-maior Vadîm Skibițki, director adjunct al DIU (Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării), a declarat însă într-un interviu pentru RBC-Ukraine că există o vulnerabilitate importantă în producția noilor drone: motoarele turboreactoare ale Geran 4/5 provin integral din China. Rusia încearcă să producă intern aceste motoare, dar deocamdată nu a reușit.

„Sunt complet dependenți de livrările acestor motoare din China, iar ele sunt scumpe – fiecare costă între 35.000 și 40.000 de dolari”, a precizat Skibițki.

Ce pot face noile drone: sisteme de căutare a țintei, caracteristici stealth și rachete aer-aer

Din punct de vedere tehnic, Geran-4 și Geran-5 sunt variante fundamental diferite, deși poartă aceeași denumire de familie.

Geran-4 este o dronă de atac derivată din conceptul Geran-3, cu o anvergură de aproximativ 3 metri, o lungime de 3,5 metri și o greutate maximă la decolare de circa 450 de kilograme. Motorul său turboreactor chinezesc, cu o tracțiune de 160 de kilograme-forță – dublă față de motorul utilizat pe Geran-3 –, îi permite o viteză de croazieră de 350-500 km/h, o rază de acțiune de până la 850 de kilometri și o durată de zbor de aproximativ 2,5 ore. Focosul cântărește cel puțin 50 de kilograme.

Geran-5 are o structură semnificativ diferită, abandonând configurația cu aripă delta specifică dronelor de tip Shahed. Forțele ucrainene o descriu drept o „dronă-rachetă” – structura sa seamănă mai degrabă cu o rachetă de croazieră. Echipată cu un motor chinezesc TELEFLY TF-TJ2000A cu o tracțiune de 2.000 N, Geran-5 transportă un focos de 90 de kilograme și are o rază de acțiune declarată de aproximativ 1.000 de kilometri, cu viteze de croazieră de până la 600 km/h.

Ministerul rus al Apărării a confirmat luni, 17 august, că o serie de atacuri recente au fost efectuate cu drone Geran-4 echipate cu sisteme de ghidare către țintă, o noutate care indică integrarea unor capabilități de căutare autonomă a țintei.

Noile variante includ și caracteristici stealth menite să deruteze sistemele antidronă ucrainene. Mai mult, serviciile de informații ucrainene arată că Geran-5 poate transporta rachete aer-aer R-73 cu ghidare în infraroșu și poate fi lansată inclusiv de pe platforme aeriene, precum avioane Su-25 – ceea ce o transformă într-un sistem cu utilizare duală.

De notat că Rusia a oprit producția variantei intermediare Geran-3 pentru a se concentra pe cele două modele mai noi, iar comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a declarat în iunie că Rusia intenționează ca dronele cu propulsie cu reacție să ajungă să reprezinte până la 50% din totalul dronelor de atac.

De cinci ori mai multe drone cu reacție în iulie față de iunie: „Două treimi din dronele dintr-un atac”

Conform liderilor din armata ucraineană, utilizarea noilor drone a accelerat puternic în ultimele săptămâni.

Yurii Cherevașcenko, comandant adjunct al Forțelor Aeriene Ucrainene, a afirmat în aprilie că 15-20% din dronele Shahed lansate de Rusia erau deja echipate cu motoare cu reacție. La începutul lunii iunie, colonelul ucrainean Oleksandr Zaruba de la Institutul Național de Stat pentru Testare a Armamentului raporta că Rusia utilizase aproximativ 1.400 de drone cu motor cu reacție de la începutul anului 2026, comparativ cu doar 180 pe tot parcursul lui 2025 – o creștere de aproape opt ori.

Escaladarea puternică a venit însă în iulie, iar potrivit lui Yurii Ihnat, șeful departamentului de comunicare al Comandamentului Forțelor Aeriene, Rusia a desfășurat în iulie de cinci ori mai multe drone cu motor cu reacție decât în iunie. În timpul unor atacuri, acestea au reprezentat până la două treimi din totalul dronelor lansate.

Conform Institutului pentru Studiul Războiului, Ihnat a precizat totuși că, per total, dronele convenționale Geran-2 rămân încă mai numeroase, în timp ce Skibițki a adăugat un detaliu semnificativ: în iulie, Rusia a redus ușor intensitatea generală a atacurilor cu drone și volumele de producție, pe măsură ce și-a reorientat efortul industrial către Geran-4 și Geran-5.

O rețea nouă de baze, de la granița de vest a Rusiei

Modernizarea dronelor a venit în paralel cu extinderea masivă a infrastructurii de lansare. O investigație publicată de The Telegraph, pe baza unor documente care au făcut obiectul unor scurgeri de informații și a imaginilor din satelit, a identificat până la 10 noi baze rusești dotate cu facilități de lansare construite recent pentru dronele Geran-4 și Geran-5, de-a lungul frontierelor Rusiei cu Belarus și Ucraina.

Investigatorii au identificat cel puțin 59 de lansatoare noi, montate pe șine, la mai multe baze, printre care aerodromul militar Khalino din regiunea Kursk și poziții din apropierea localităților Asovitsa și Aleshok din regiunea Briansk. Aproximativ 20 dintre noile amplasamente sunt prevăzute cu șine de lansare mai lungi, ceea ce confirmă capacitatea de a lansa variantele mai noi și mai mari de drone. Una dintre baze are capacitatea de a depozita simultan peste 1.000 de drone.

Șapte din cele zece baze identificate au fost deja utilizate în recentele atacuri de amploare asupra Kievului. Proximitatea față de graniță facilitează lansarea unor baraje aeriene masive, menite să penetreze rețeaua de apărare antiaeriană ucraineană. Lanțurile de aprovizionare pornesc de la fabrici din întreaga Rusie, inclusiv din Zona Economică Specială Alabuga – cel mai mare centru de producție de drone din Rusia.

Ucraina va inova și va găsi soluții, dar până atunci va continua să aibă dificultăți în interceptarea noilor drone

Mike Monnik, fondator și director general al DroneSec, compania de informații privind dronele care a analizat imaginile din satelit pentru The Telegraph, afirmă că Kremlinul și-a extins semnificativ rețeaua de drone, introducând concomitent tehnologii care fac interceptarea mai dificilă.

„Împreună, acești doi factori măresc volumul total de sisteme aeriene fără pilot pe care Rusia le poate îndrepta împotriva Ucrainei și, în același timp, amplifică dificultățile cu care se confruntă forțele ucrainene în interceptarea noilor modele de drone rusești”, a explicat Monnik.

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