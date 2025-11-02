Rusia acuză „excesul” de forță militară americană în Caraibe și susține Venezuela

Ministerul rus de Externe a acuzat sâmbătă „excesul de forță militară” utilizat de Statele Unite în Marea Caraibelor, desfășurat ca parte a unei campanii de combatere a traficului de droguri, și și-a reafirmat sprijinul pentru liderii Venezuelei, relatează Reuters.

„Denunțăm ferm utilizarea excesivă a forței militare în desfășurarea acțiunilor din cadrul operațiunilor antidrog”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, într-un comentariu pe site-ul ministerului.

„Astfel de acțiuni încalcă atât legislația internă a SUA… cât și normele dreptului internațional.”

O campanie americană în Caraibe și Pacificul de Est împotriva a ceea ce Washingtonul numește trafic ilegal cu droguri a vizat cel puțin 14 ambarcațiuni și a ucis 61 de persoane.

Statele Unite au construit o prezență militară importantă în Caraibe în ultimele luni, deplasând avioane de vânătoare, nave de război și mii de soldați.

Rusia a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022 și a ocupat porțiuni mari de teritoriu, atrăgând o condamnare internațională largă.

În comentariile sale, Zakharova a declarat că Rusia „confirmă sprijinul nostru ferm pentru conducerea venezueleană în apărarea suveranității sale naționale”.

Președintele rus Vladimir Putin și președintele venezuelean Nicolas Maduro au semnat un acord de parteneriat strategic la Moscova în luna mai.

Maduro a susținut în repetate rânduri că Statele Unite doresc să-l înlăture de la putere.

Forțele americane din Caraibe includ opt nave de război ale Marinei, o navă de operațiuni speciale și un submarin de atac cu propulsie nucleară. Când portavionul USS Gerald R. Ford va ajunge în Caraibe săptămâna viitoare, acesta va aduce cu el alte trei nave de război și peste 4.000 de militari suplimentari.

Pe lângă desfășurarea navală, Pentagonul a efectuat zboruri demonstrative cu bombardiere de-a lungul coastei Venezuelei, ca o demonstrație de forță, și a mutat echipamente în bazele americane din zonă, inclusiv într-una din Puerto Rico, care găzduiește acum avioane de luptă F-35, potrivit unei analize a imaginilor satelitare realizate de Washington Post.

