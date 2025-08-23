cursdeguvernare

sâmbătă

23 august, 2025

Stiri

Rusia construiește o antenă uriașă la granița cu Polonia pentru interceptarea comunicațiilor NATO

De Vladimir Ionescu

23 august, 2025

Noi imagini din satelit, publicate de Defense Express, arată cum Rusia construiește o antenă uriașă, de 1,6 kilometri, în regiunea Kaliningrad, lângă granița cu Polonia, pentru a monitoriza NATO, afirmă sursa citată. Antena este înconjurată de un gard tipic pentru instalațiile militare.

Imaginile surprinse din satelit au dezvăluit o instalație misterioasă în regiunea Kaliningrad, formată din șapte cercuri simetrice.  Cel mai probabil, acest obiect este un ansamblu de antene dispuse circular (CDAA), raportează cercetătorii de la Tochnyi.info. Aceste CDAA sunt alcătuite dintr-o structură centrală înconjurată de un cerc simetric de antene. Dimensiunea acestui cerc determină frecvența și lungimea de undă pe care antena le poate recepționa. Prin urmare, unele CDAA dispun de mai multe cercuri de antene, ceea ce le permite să funcționeze pe frecvențe cuprinse între câțiva MHz și 28 MHz. Acestea sunt concepute pentru a detecta și localiza semnale radio.

În plus, sunt capabile să stabilească comunicații cu submarine și să intercepteze semnale radio. Acest tip de antenă a fost dezvoltat de oamenii de știință germani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar a devenit deosebit de popular în timpul Războiului Rece.


De obicei, astfel de CDAA au o dimensiune de până la câteva sute de metri, cel mai mare având 410 metri și fiind situat în Germania, lângă orașul Augsburg. Conform imaginilor disponibile, cel mai mare cerc al noii antene rusești se întinde pe o distanță de 1,6 km. Cercetătorii consideră că raza de acțiune a unei astfel de antene poate ajunge la 7.400 km. Construcția sa a început în 2023 și este în prezent în curs de desfășurare. Conform Defense Express, având în vedere ritmul de construcție, este probabil ca finalizarea proiectului să dureze câțiva ani.

Având în vedere raza sa lungă de detectare, nu este clar de ce a fost amplasată atât de aproape de graniță. Cu o rază de acțiune de 25 km, artileria obișnuită ar putea să o neutralizeze cu ușurință în cazul unor ostilități în regiune. Cu toate acestea, această nouă antenă reprezintă o amenințare serioasă pentru NATO și sporește tensiunile în întreaga Europă, neexistând în prezent mijloace de neutralizare a acesteia, arată Defense Express.

Cititi si: Bloomberg: Zece state europene, gata să trimită trupe în Ucraina, ca parte a unui acord de pace cu Rusia. Pachetul de garanții și termenii lui, stabiliți în zilele următoare

***


