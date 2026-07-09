Rusia condamnă deciziile summitului NATO privind ajutorul pentru Ucraina și apărarea colectivă

Rusia a condamnat miercuri deciziile adoptate de NATO la summitul desfășurat în Turcia, afirmând că acestea ar putea avea consecințe catastrofale, după ce alianța a anunțat acordarea de ajutor militar pentru Ucraina și și-a reafirmat angajamentul față de apărarea colectivă, potrivit Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova (foto), a declarat că prioritățile NATO au rămas neschimbate: „militarizarea continentului european, accentul pus pe consolidarea capacităților de apărare, pregătirea pentru un conflict armat cu Rusia și, desigur, sprijinul acordat Ucrainei”.

„Este regretabil, deoarece, dacă strategiștii NATO s-ar fi oprit și ar fi reflectat măcar pentru o clipă, poate că nu ar fi luat asemenea decizii iresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume”, a afirmat Zaharova, într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului de Externe al Rusiei.

La summit, statele membre NATO s-au angajat să ofere Ucrainei asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro (80 de miliarde de dolari) în cursul anului 2026.

De asemenea, ele și-au reafirmat „angajamentul de neclintit” față de apărarea colectivă prevăzută de Articolul 5 al tratatului alianței și au anunțat acorduri privind achiziția de armament în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

În declarațiile sale, Zaharova a susținut că „fisurile” dintre Statele Unite și partenerii lor din NATO „nu au dispărut”.

„Pe acest fond, americanii nu își ascund dezamăgirea față de Alianța Nord-Atlantică”, a scris ea.

„Problema Groenlandei nu este rezolvată conform scenariului american. Există, de asemenea, nemulțumiri legate de faptul că membrii alianței, în opinia Washingtonului, nu au acționat într-un mod suficient de solidar atunci când Statele Unite au avut nevoie de sprijinul lor.”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu acordat Reuters că divergențele dintre președintele american Donald Trump și alți lideri NATO demonstrează forța democratică a alianței și ar trebui să reprezinte o lecție pentru președintele rus Vladimir Putin.

„I-aș spune lui Putin: ar trebui să aveți și dumneavoastră mai multe dezbateri deschise și transparente”, a declarat Rutte pentru Reuters.

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