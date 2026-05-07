Rusia cere ambasadelor străine să-și evacueze personalul din Kiev: ”Vom răspunde dacă Ucraina atacă cu ocazia paradei militare din Piața Roșie în 9 mai”

Moscova a atenţionat guvernele şi organizaţiile străine să își evacueze personalul diplomatic și cetățenii din Kiev, deoarece dacă Ucraina ar încerca să atace Moscova când se sărbătorește Ziua Victoriei pe 9 mai, va răspunde în mod similar.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, a declarat că Rusia a trimis un mesaj tuturor ambasadelor acreditate, îndemnându-le să ia „foarte, foarte în serios” o declarație din 4 mai a Ministerului Apărării care avertizează asupra represalilor dacă Ucraina întrerupe comemorările de la Moscova, care includ parada militară în Piața Roșie.

„Instinctul de autoconservare nu ar trebui să le lipsească”, a spus Zakharova, adăugând că orice atac asupra Kievului ar include ținte pe care Moscova le numește „centre de luare a deciziilor”.

Ultimul avertisment a fost emis în contextul în care Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc cu privire la propunerile de armistițiu. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat un armistițiu unilateral pentru 8-9 mai pe perioada sărbătorii Zilei Victoriei, spunând că se așteaptă ca Ucraina să dea curs cererii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu s-a angajat să respecte armistițiul rusesc, a replicat cu o ofertă de a începe un armistițiu de la miezul nopții, pe 6 mai. El a spus că atacurile rusești cu drone și rachete care au urmat termenului limită arată că Kremlinul i-a respins oferta.

Zelenski a scris într-o postare pe Telegram la scurt timp după ultimul avertisment rusesc că Ucraina a făcut deja o propunere clară pentru un armistițiu și că Moscova știa cum să contacteze Kievul sau partenerii săi pentru a coordona detaliile.

Deși Ucraina este gata să încheie războiul cu demnitate, dacă „singura persoană din Moscova care nu poate trăi fără război” se preocupă doar de paradă, „aceasta este o altă poveste”, a spus Zelenski.

Rusia „a luptat până în punctul în care chiar și parada sa din Piața Roșie depinde acum de noi. Și acesta este un semnal clar: Ajunge”, a adăugat el.

Kievul și Moscova au continuat să se atace reciăproc cu drone miercuri noapte, Ucraina declarând că forțele sale au doborât 92 din 102 vehicule aeriene fără pilot. Ministerul rus al Apărării a declarat că a interceptat 347 de drone peste noapte, în timp ce în regiunea rusă Samara copiii și profesorii din școli au intrat în adăposturi și a fost oprit parția transportul public, a relat agenția de știri Interfax.

Letonia a declarat că două drone s-au prăbușit în partea de est a țării și a emis un avertisment de pericol aerian joi dimineață devreme, a declarat armata țării baltice. Serviciile de pompieri au confirmat că una dintre drone a lovit un depozit de petrol din orașul Rezekne, deși nu s-a observat niciun foc deschis. Ministrul Apărării, Andris Spruds, a declarat pentru televiziunea letonă că dronele erau cel mai probabil ucrainene. Școlile au anulat cursurile în regiunile afectate.

