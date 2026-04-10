Rusia anunță un armistițiu cu Ucraina de Paștele ortodox

Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat o încetare a focului cu Ucraina pe durata sărbătorilor de Paște ortodox, a transmis Kremlinul joi seara, după ce și Kievul propusese o pauză a ostilităților, potrivit Euronews.

„Prin decizia Comandantului Suprem… V.V. Putin, în legătură cu apropierea sărbătorii ortodoxe a Paștelui (Învierea lui Hristos), se declară o încetare a focului de la ora 16:00 (13:00 GMT) pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026”, se arată în comunicatul Kremlinului.

„Presupunem că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse”, se mai spune în declarație.

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, indicase anterior că Kievul este deschis unei posibile încetări a focului de Paște.

Joi, Zelenskyy a spus că Ucraina și-a declarat în repetate rânduri disponibilitatea pentru pași simetrici. „Am propus o încetare a focului anul acesta pe durata sărbătorilor de Paște și vom acționa în consecință. Oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări și de progrese reale spre pace, iar Rusia are șansa de a nu reveni la atacuri nici după Paște”, a scris el pe X.

Paștele cade pe 12 aprilie conform calendarului iulian urmat de bisericile ortodoxe din Ukraine și Russia.

Putin a declarat unilateral anul trecut un armistițiu de 30 de ore de Paște, însă fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că l-a încălcat.

În contextul în care negocierile conduse de United States nu au făcut progrese pe problemele-cheie, iar atenția Washingtonului s-a mutat spre conflictul din Orientul Mijlociu, armatele rusă și ucraineană continuă să se confrunte pe linia frontului de aproximativ 1.250 de kilometri.

Anul trecut, Moscova a respins practic un armistițiu necondiționat de 30 de zile propus de SUA și Ucraina ca pas spre pace, insistând în schimb asupra unui acord cuprinzător, însă Rusia a anunțat totuși mai multe încetări unilaterale de scurtă durată.

