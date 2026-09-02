FT: Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice capabile să lovească portavioane americane. Programul militar, început în 2023, continuă și în 2026

Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte o nouă generație de rachete de croazieră supersonice, într-un program început în 2023 și continuat inclusiv după izbucnirea războiului dintre Iran, SUA și Israel, arată o investigație a Financial Times (FT) bazată pe documente rusești scurse, registre de călătorie și brevete militare.

Programul, cu numele de cod C430L, urmărește dezvoltarea în Iran a unui motor de tip ramjet, tehnologie care permite unei rachete de croazieră să zboare la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Experții citați de FT spun că tehnologia ar putea fi folosită pentru rachete destinate să lovească nave de război, inclusiv portavioane americane, dar și pentru atacarea unor ținte terestre.

Un salt tehnologic important pentru Iran

Un motor ramjet este diferit de un motor convențional prin faptul că folosește aerul atmosferic pentru a susține arderea și pentru a produce tracțiune. La viteze foarte mari, acest tip de propulsie poate menține racheta în zbor cu mai multe viteze ale sunetului. Pentru Iran, dezvoltarea unei astfel de tehnologii ar reprezenta un salt important, deoarece țara are deja rachete balistice avansate și motoare pentru rachete de croazieră mai lente, dar a avut dificultăți în dezvoltarea unor rachete de croazieră supersonice cu propulsie ramjet.

Rachetele de croazieră supersonice sunt deosebit de greu de interceptat deoarece combină viteza foarte mare cu posibilitatea de a zbura la altitudine joasă. Astfel, sistemele de apărare au mai puțin timp să detecteze și să angajeze racheta. În plus, își mențin zborul în atmosferă și pot fi ghidate către țintă pe parcursul zborului. Pentru Iran, o asemenea armă ar putea fi importantă în special în Golful Persic, unde SUA și aliații săi dispun de sisteme avansate de apărare antiaeriană și antirachetă.

Documentele analizate de FT arată că Rusia nu s-a limitat la furnizarea unor echipamente sau planuri. Specialiști ai companiei ruse NPO Mashinostroyenia au analizat datele obținute în urma testelor efectuate de Iran și au încercat să identifice problemele motorului. Inginerii ruși au cerut informații despre sistemul de alimentare cu combustibil, stabilitatea arderii, admisia de aer și duza motorului. Ei au analizat inclusiv datele de telemetrie ale unui test în timpul căruia transmiterea informațiilor despre funcționarea motorului s-a oprit după mai puțin de un minut. Cu alte cuvinte, arată FT, Rusia ar fi oferit Iranului ceea ce experții consideră una dintre cele mai valoroase forme de transfer tehnologic: experiența directă a inginerilor care știu cum să rezolve problemele de proiectare și testare. Iranul avea deja un motor ramjet pe care îl construise și îl testase, iar specialiștii ruși au lucrat la îmbunătățirea acestuia.

Iranienii nu au operaționalizat, încă, o rachetă de croazieră cu viteză supersonică – Programul de dezvoltare continuă în 2026

Programul a fost coordonat de Rosoboronexport, compania rusă de stat pentru exporturi de armament, împreună cu NPO Mashinostroyenia, unul dintre principalii producători ruși de sisteme de rachete. Mai mulți ingineri de rang înalt ai companiei ruse au călătorit în mod frecvent în Iran, înainte ca acordul cu Ministerul iranian al Apărării să fie semnat, în noiembrie 2023.

Printre specialiștii implicați s-au numărat ingineri cu experiență în rachete lansate de pe nave și submarine, propulsie supersonică, aerodinamică și sisteme de rachete de mare viteză. Unul dintre aceștia, Alexander Chebakov, este inventator pe brevete rusești referitoare la controlul motoarelor ramjet supersonice. Un alt specialist, Yuri Prokhorchuk, a lucrat la un sistem de rachetă hipersonică cu motor ramjet destinat atacării unor ținte navale și terestre.

Iranul a reușit deja să construiască și să testeze în zbor sistemul de propulsie ramjet, însă nu există dovezi că o rachetă de croazieră supersonică dezvoltată cu ajutorul Rusiei a fost deja operaționalizată. Documentele arată însă că programul a continuat în 2026. În iunie, Rosoboronexport și partea iraniană încă negociau elemente ale unei noi etape și discutau despre rapoarte tehnice pregătite de specialiștii ruși. Nu este clar dacă această etapă a început efectiv.

Iranienii au furnizat rușilor drone Shahed și au contribuit la dezvoltarea producției de drone în Rusia

Transferul de tehnologie face parte din apropierea militară tot mai mare dintre Moscova și Teheran. Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed folosite în războiul din Ucraina și a contribuit la dezvoltarea producției acestora în Rusia. În același timp, oficiali occidentali au acuzat Moscova că a oferit Iranului sprijin militar, inclusiv imagini furnizate prin satelit, sprijin pentru drone și componente pentru arme.

Pentru Iran, avantajul pe termen lung nu ar fi doar obținerea unei singure rachete, arată FT. Stăpânirea tehnologiei ramjet i-ar permite să proiecteze mai multe tipuri de arme în jurul aceluiași motor, să își îmbunătățească generațiile viitoare de rachete și să reducă dependența de furnizori externi. Un expert citat de FT consideră că rezolvarea problemelor tehnice cu ajutorul rușilor ar putea deveni una dintre cele mai importante forme de asistență militară oferite de Moscova Iranului în ultimii ani.

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