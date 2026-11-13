Rusia afirmă că europenii pot participa la negocierile de pace privind Ucraina dacă demonstrează că sunt „dispuși să contribuie”

Kremlinul a anunțat vineri că Europa trebuie să demonstreze că este pregătită să contribuie la procesul de pace din Ucraina înainte de a se lua o decizie privind participarea europenilor la negocieri, potrivit Reuters.

Declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, sugerează că Rusia nu s-a angajat încă să includă reprezentanții europeni în următoarea rundă de discuții, în ciuda faptului că negociatorii americani au afirmat joi că președintele Vladimir Putin și-ar fi dat acordul pentru participarea acestora.

Până în prezent, negocierile au implicat oficiali ruși, ucraineni și americani, care s-au întâlnit în această săptămână la Abu Dhabi, pentru prima dată în ultimele nouă luni. Ulterior, doi emisari americani au zburat la Moscova pentru a se întâlni cu Putin, iar mai târziu au avut o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Dublin.

Întrebat dacă negocierile de pace vor fi reluate în curând cu participarea suplimentară a europenilor, Peskov a declarat:

„Odată ce vom înțelege intențiile lor reale și disponibilitatea de a contribui la procesul de pace, va fi posibil să luăm o decizie privind organizarea unui dialog referitor la soluționarea conflictului din Ucraina într-un format extins.”

Implicarea Europei ar marca o nouă etapă în eforturile de încheiere a conflictului, care durează de aproape cinci ani și care a rezistat până acum încercărilor președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace.

Relațiile Rusiei cu puterile europene sunt extrem de tensionate. Statele europene au furnizat arme Ucrainei și au impus sancțiuni Moscovei, iar majoritatea au evitat contactele directe cu Putin de când acesta a trimis trupele ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Putin a declarat joi că Statele Unite trebuie să colaboreze cu aliații lor europeni pentru a înțelege dacă aceștia își doresc pacea sau războiul în Ucraina.

Peskov a afirmat că Moscova ar fi deschisă ideii unor forme de contact cu Europa înainte de eventuala participare a reprezentanților europeni la negocierile de pace, însă a precizat că nu au avut loc discuții concrete în acest sens.

Întrebat cum ar privi Kremlinul posibilitatea ca președintele francez Emmanuel Macron să fie un interlocutor la negocierile de pace, Peskov a răspuns: „În fiecare oră apar informații care menționează candidați complet diferiți. Prin urmare, în acest moment nu suntem în măsură să spunem ceva concret.”

Rusia susține că dorește un acord de pace cuprinzător, nu doar o încetare a focului. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în această săptămână că Moscova dorește să negocieze un cadru amplu de securitate europeană înainte de a aborda detaliile concrete ale războiului.

Oficialii ruși și ucraineni au declarat că la discuțiile de la Abu Dhabi s-au înregistrat anumite progrese, însă nu există indicii privind o descoperire majoră în privința problemelor esențiale, precum cea a teritoriilor.

Putin nu a dat niciun semn că ar fi pregătit să-și modereze revendicările teritoriale, care includ inclusiv crearea unei zone tampon în anumite părți ale Ucrainei pe care Rusia nu le-a revendicat oficial ca fiind proprii.

Ucraina a respins cererile Rusiei de a ceda teritorii din regiunea Donbas, în estul țării, pe care forțele ucrainene nu le-au pierdut în urma luptelor.

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