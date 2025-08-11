Rusia acuză R. Moldova că ”va falsifica votul în diaspora”, la alegerile din septembrie. Chişinăul: „O nouă ingerinţă neacceptabilă”

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu (foto), a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenţia rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situaţia din ţară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie şi acuză Chişinăul că ar intenţiona, „la fel ca şi în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”.

„Comisia Electorală Centrală a Moldovei a anunţat deja că numărul secţiilor de votare din Rusia va rămâne acelaşi pentru alegerile parlamentare viitoare. Totuşi, chiar şi acest complex de acţiuni al autorităţilor moldoveneşti nu le garantează victoria. De aceea, nu sunt excluse şi variantele extreme – de la falsificarea directă a rezultatelor până la destabilizarea situaţiei în stilul „maidanului” ucrainean”, a declarat Serghei Şoigu, fost ministru al apărării, în articolul publicat de RIA Novosti, scrie news.ro.

„Statisticile triste şi exemplul negativ al Ucrainei nu opresc apropierea regimului de la Chişinău de NATO, ceea ce va duce la pierderea suveranităţii Republicii Moldova”, a mai declarat secretarul Consiliului rus de Securitate, Serghei Şoigu, în articolul său.

În replică, Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău condamnă declaraţiile oficialilor Federaţiei Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Ministerul susţine că astfel de afirmaţii reprezintă „o nouă ingerinţă neacceptabilă” în afacerile interne ale ţării şi fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influenţeze procesele electorale şi să denigreze comunităţile de moldoveni din afara ţării”.

Şi săptămâna trecută, ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, a acuzat Moscova de amestec în treburile interne ale ţării, după ce mai mulţi oficiali de rang înalt din Federaţia Rusă au criticat autorităţile de la Chişinău pentru condamnarea guvernatoarei proruse a Găgăuziei, Evghenia Guţul, la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanţare ilegală a unui partid.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a propus deschiderea a 294 de secţii de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista este una preliminară şi urmează să fie aprobată oficial. Secţiile sunt repartizate în peste 40 de ţări în care se află cetăţeni moldoveni, cele mai multe – 73 – fiind în Italia. În schimb, în ţările afectate de conflicte militare — precum Federaţia Rusă, Ucraina şi Israel — cec propune să fie deschise, ca şi la alegerile din 2024, câte două secţii de votare.

Luna trecută, preşedinta Maia Sandu a avertizat, că „Federaţia Rusă vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova începând din toamnă” şi că susţine activ forţele politice care i se opun.

