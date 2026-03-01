Șeful administrației președintelui Zelenski: Rusia a acceptat garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către SUA

Rusia ar accepta garanții de securitate pentru Ucraina susținute de SUA, a declarat sâmbătă șeful biroului prezidențial ucrainean, Kirilo Budanov.

„La negocierile anterioare, partea rusă a spus direct că ar accepta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către SUA”, a declarat oficialul, citat de Kyiv Independent.

El a adăugat că Rusia înțelege că ar putea fi „forțată” să accepte astfel de garanții.

Informația vine la câteva zile după ce oficiali americani și ucraineni s-au întâlnit la Geneva, pe 26 februarie, ca parte a eforturilor continue de a intermedia pacea cu Moscova, discuții la care reprezentanții Moscovei nu au fost prezenți.

Următoarele negocieri vor include Rusia

Se pare că delegațiile au discutat despre nevoile de recuperare postbelică ale Ucrainei și planurile pentru o rundă ulterioară de negocieri care să includă și Rusia.

Pe măsură ce eforturile diplomatice continuă, Kievul a susținut că garanțiile de securitate puternice și obligatorii din partea partenerilor săi, în special din partea Statelor Unite, sunt esențiale pentru orice acord de pace și pentru descurajarea unei viitoare invazii rusești.

Rămâne neclar ce formă ar lua acele garanții. Moscova a respins anterior propunerile legate de securitatea Ucrainei, inclusiv aderarea la NATO sau desfășurarea de trupe europene de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean — ambele fiind considerate cele mai puternice elemente de descurajare a viitoarelor atacuri. Rusia a solicitat, de asemenea, propriile garanții de securitate.

****