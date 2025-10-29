cursdeguvernare

miercuri

29 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Rusia a testat o dronă submarină cu capacitate nucleară

De Iulian Soare

29 octombrie, 2025

Rusia a testat o dronă submarină cu capacitate nucleară, a anunţat, miercuri, preşedintele Vladimir Putin. Anunțul a venit la doar câteva zile după testarea rachetei de croazieră Burevestnik.

”Ieri, am efectuat încă un test al altui sistem promiţător – o dronă submarină Poseidon. Nu există niciun mijloc să o intercepteze”, a declarat Vladimir Putin.

Potrivit Moscovei, această dronă cu propulsie nucleară poate fi dotată cu focoase nucleare. „Niciun alt aparat din lume nu este egal cu acesta în privinţa vitezei şi adâncimii” cu care operează, a dat asigurări liderul de la Kremlin, potrivit news.ro.


O sursă din cadrul complexului militaro-industrial rus, citată de agenţia oficială rusă de presă Tass, a dat asigurări că drona submarină concepută în vederea disuasiunii nucleare este capabilă să se deplaseze, la peste un kilometru adâncime, cu o viteză cuprinsă între 111 şi 129 de kilometri pe oră, şi să rămână nedectabilă.

Drona urmează să echipeze submarinul nuclear Belgorod, dat în serviciu în 2022, care are instalaţiile necesare pentru a o lansa.

Duminică, Vladimir Putin a anunţat că un test final reuşit al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, cu „o rază de acţiune nelimitată”, capabilă să evite, în opinia sa, orice sistem de interceptare.

De când a anunțat prima dată conceperea torpilei Poseidon și a rachetei Burevestnik, în anul 2018, Putin a descris aceste arme drept un răspuns față de intențiile Statelor Unite de realizare a unui scut anti-rachetă, precum și o replică față de retragerea SUA din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) și extinderea NATO către Est.

(Citește și: Donald Trump, prima reacție după ce Rusia a testat o rachetă cu propulsie nucleară: Putin ar trebui mai bine „să pună capăt războiului” din Ucraina)

***


