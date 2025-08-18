cursdeguvernare

luni

18 august, 2025

Europa & Lumea

Rusia a lovit orașul ucrainean Harkov. Trei oameni au fost uciși

De Dan Stancu

18 august, 2025

Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidențiale din Harkov a dus, luni, la moartea a trei persoane, printre care un copil, şi rănirea a 17 persoane, au anunțat autoritățile ucrainene.

Un atac cu drone a provocat moartea unui băieţel de doi ani în al doilea oraş ca mărime din Ucraina, luni dimineaţa, după ce noaptea a avut loc un atac cu rachetă balistică, a declarat Oleh Sinehubov, guvernatorul regiunii Harkov, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Tot pe Telegram, primarul IhorTerekhov a precizat că alte două persoane au fost ucise şi 17 rănite în ambele atacuri, printre care şase copii cu vârste cuprinse între şase şi 17 ani. „O femeie tocmai a fost salvată de sub dărâmături: este în viaţă”, a declarat Terekhov, avertizând că ar putea fi mai multe persoane blocate sub dărâmături.


Orașul Harkov, în nord-estul Ucrainei, lângă graniţa cu Rusia, a fost ţinta unor atacuri regulate cu drone şi rachete ruseşti de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022.

Atacul cu rachetă balistică anterior asupra oraşului a spulberat aproximativ 1.000 de ferestre, a spus Sinehubov. Unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi, a precizat serviciul de urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Pe de altă parte, două persoane au fost rănite în atacurile Rusiei asupra regiunii Sumî, care au afectat şi cel puţin douăsprezece case şi o instituţie de învăţământ. „Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a declarat Oleh Hrihorov, şeful administraţiei regionale, pe Telegram.

(Citește și Zi decisivă pentru Ucraina. Volodimir Zelenski și liderii europeni merg la Casa Albă pentru discuții cu Trump. Mesajul președintelui SUA)



