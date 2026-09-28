Rusia a atacat Ucraina cu peste 2.730 de drone cu reacție Geran-4/5 în septembrie: rata de interceptare a scăzut la 55%, față de 90% în cazul dronelor Geran-2

Rusia a lansat în septembrie peste 2.730 de drone „Shahed” cu motor cu reacție împotriva Ucrainei, dintre care peste 1.500 au fost doborâte sau neutralizate, ceea ce corespunde unei rate de interceptare de aproximativ 55%, potrivit statisticilor ucrainene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat printr-o postare pe X că Moscova intenționează să aloce anul viitor 12 miliarde de dolari producției de drone cu reacție și muniții de tip loitering și a avertizat că o parte semnificativă a acestor drone reușesc să treacă de apărarea anti-aeriană ucraineană și că .

Amintim că Moscova și-a modernizat flota de drone de atac utilizate împotriva Ucrainei, iar noile variante cu motor cu reacție – Geran 4 și Geran 5 – creează dificultăți tot mai mari forțelor ucrainene însărcinate cu apărarea aeriană. Ca urmare a acestor dificultăți la interceptare, din 11 august, Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a încetat să mai publice separat datele privind numărul mijloacelor de atac aerian lansate de Rusia și numărul celor interceptate, raportând acum doar un singur număr, respectiv cel al țintelor „doborâte/suprimate”.

Schimbarea metodologiei de raportare a venit într-un context în care rata interceptărilor a scăzut vizibil, cu toate că Rusia folosește în medie ceva mai puține mijloace de atac, asta pe măsură ce Rusia a introdus drone mai rapide, mai greu de detectat și mai greu de doborât, și pe măsură ce stocurile ucrainene de rachete interceptoare Patriot – singurele capabile să intercepteze eficient rachetele balistice – sunt aproape epuizate.

De la Geran 2 la Geran 4/5: de la 180 km/h la 600 km/h

Până de curând, coloana vertebrală a flotei rusești de drone de atac era Geran-2 – versiunea rusească a dronei iraniene Shahed-136, echipată cu un motor cu piston, cu o viteză de croazieră de circa 180 km/h și o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri. Geran-2 rămâne încă modelul de dronă ruseacă care, de regulă, pătrunde în spațiul aerian al statelor vecine – inclusiv cele patru drone doborâte în România de la sfârșitul lunii iulie. Lentoarea sa relativă este, paradoxal, și o vulnerabilitate, și un avantaj: este ușor de detectat, dar poate fi lansată în roiuri de zeci sau sute de unități simultan, saturând apărarea aeriană.

Noile variante de drone rusești, Geran-4 (vezi foto mai jos) și Geran-5, echipate cu motor cu reacție, ating însă viteze de croazieră de 500-600 km/h – de două și respectiv trei ori mai mult decât Geran-2 – și transportă un focos de până la 90 de kilograme, cu o rază de acțiune declarată de aproximativ 850-1.000 de kilometri. Viteza mult mai mare reduce dramatic timpul de reacție al apărării aeriene și face interceptarea semnificativ mai dificilă.

Zelenski a transmis că obiectivul Kievului este ca rata de interceptare a dronelor cu reacție să ajungă la nivelul obținut în cazul dronelor „Shahed” convenționale, dintre care, potrivit acestuia, peste 90% sunt doborâte.

„Pas cu pas, noi, în Ucraina, ne vom consolida apărarea până la un nivel cel puțin egal cu cel pe care îl avem deja împotriva dronelor «Shahed» convenționale, dintre care peste 90% sunt doborâte”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski a avertizat totodată că amenințarea nu privește doar Ucraina, susținând că mai multe servicii de informații au date potrivit cărora Rusia intenționează să-și extindă acțiunile către alte țări și, posibil, alte regiuni. În acest context, el a cerut consolidarea apărării comune și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei.

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