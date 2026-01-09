Rusia a atacat Ucraina cu 36 de rachete – inclusiv una hipersonică – și 242 de drone

Armata rusă a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 36 de rachete și 242 de drone asupra Ucrainei, au anunțat Forțele aeriene ucrainene.

A fost un atac masiv care a inclus și o rachetă hipersonică „Oreșnik”.

Sistemul de apărare antiaeriană ucrainean a doborât 226 de drone și 18 rachete, au precizat forțele ucrainene, potrivit Agerpres.

„Un astfel de atac în proximitatea frontierei cu Uniunea Europeană și cu NATO reprezintă o amenințare gravă pentru securitatea continentului european și un test pentru alianța transatlantică”, a comentat ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga într-o postare pe rețelele de socializare.

Rusia a lansat racheta hipersonică Oreșnik asupra orașului Liov, din vestul Ucrainei, la granița cu Polonia.

Racheta rusă s-a deplasat de-a lungul unei traiectorii balistice cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, a indicat primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi.

„Este prima dată când acest tip de atac a fost folosit împotriva orașului Liov în cursul acestui război. Orașul este situat la mai puțin de 70 de kilometri de granița cu Uniunea Europeană. Acesta este un semnal clar pentru partenerii noștri internaționali: războiul Rusiei nu se oprește la nicio graniță’, a declarat Sadovîi, citat de agenția de presă Unian.

Cel puțin patru persoane au murit și alte 24 au fost rănite în atacul cu drone și rachete lansat noaptea trecută asupra capitalei ucrainene, Kiev, au informat vineri autoritățile, citate de EFE.

Printre morți se află un lucrător sanitar, iar printre cei 24 de răniți sunt cinci angajați ai SES și trei medici care lucrau la locul atacului într-unul dintre cartierele lovite ale Kievului. Aceștia au fost surprinși de un alt bombardament rusesc asupra aceleiași zone, precizează raportul.

Poliția adaugă că până la ora locală 07:00 au fost înregistrate pagube în șase cartiere ale Kievului, fiind afectate în special clădiri de locuit cu mai multe etaje și case, o grădiniță, garaje, mașini și infrastructuri.

***