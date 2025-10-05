cursdeguvernare

duminică

5 octombrie, 2025

Rusia a atacat obiective energetice în vestul Ucrainei în apropiere de granița cu Polonia

De Razvan Diaconu

5 octombrie, 2025

Atacuri rusești de amploare, efectuate în timpul nopții în interiorul Ucrainei au lovit instalații industriale importante și infrastructura energetică, potrivit unui anunț al Ministerului rus al Apărării.

Mass-media de stat a enumerat printre țintele lovite regiunile Sumy, Harkov, Ivano-Frankovsk, Vinnița, Poltava, Cernigov și Odessa, bombardamentele din regiunea Lviv – nu departe de Polonia – fiind deosebit de intense.

„Cel puțin 25 de instalații din orașul Lviv ar fi fost lovite”, scrie RT, ceea ce a dus la mai multe întreruperi de curent în regiune.


Armata rusă a declarat că a lovit „instalațiile militare-industriale ucrainene și infrastructura energetică care susține operațiunile acestora” și că „Obiectivele atacurilor au fost atinse. Toate țintele desemnate au fost lovite”.

Operațiunea a implicat „arme ghidate de precizie terestre, maritime și aeriene, inclusiv rachete hipersonice Kinzhal, precum și drone de atac” – conform sursei citate.

Un comunicat al guvernului ucrainean a precizat că cinci persoane au fost ucise în atacuri, majoritatea fiind în orașul Lviv, din vestul țării, lângă granița cu Polonia.

„În Lviv, patru persoane au fost ucise și alte patru rănite”, se arată în comunicat. „În Zaporijia, o persoană a fost ucisă și 10 au fost rănite după ce Rusia a vizat zonele rezidențiale cu drone și bombe aeriene. În toate zonele afectate, clădirile rezidențiale și infrastructura critică au fost avariate.”

Remarcile președintelui Zelenski au arătat că aproximativ 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac au fost lansate asupra acestei țări.


„Rușii au vizat din nou infrastructura noastră – tot ceea ce asigură viața normală poporului nostru. Avem nevoie de mai multă protecție și de o implementare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a lipsi această teroare aeriană de orice sens”, a declarat el duminică.

Între timp, regiunea Belgorod din sudul Rusiei a continuat să fie amenințată în mod repetat cu drone din partea Ucrainei, peste 100 de drone fiind trimise împotriva Belgorodului pe parcursul zilei de sâmbătă, a declarat guvernatorul regiunii.

Cititi si: Ucraina trimite o misiune militară anti-drone pentru „exerciții comune” în Danemarca

***

